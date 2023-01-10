Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова повідомила, що дасть Україні постачання західної зброї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, що дасть Україні постачання західної зброї
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань»

Постачання зброї західними партнерами дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Зокрема обнулить «військову репутацію» Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань. 1. Обнулення «військової репутації» РФ; 2. Прискорення звільнення територій та закриття «українського фронту» на десятиліття; 3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки. 

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. 

Читайте також:

Теги: Україна радник звільнення Михайло Подоляк танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зйомки фільму налякали городян
Мешканців Твері налякала військова техніка з українськими прапорами
27 листопада, 2022, 09:20
Під час засідання було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
4 серпня, 2022, 13:40
У вертольотах Ка-52 «Алігатор» розвідники знайшли мікросхеми іноземного виробництва
Захоплена військова техніка Росії оснащена американськими мікрочіпами
28 травня, 2022, 16:45

Політика

Зеленський провів переговори з головою Європейської ради: перші деталі
Зеленський провів переговори з головою Європейської ради: перші деталі
Банкова повідомила, що дасть Україні постачання західної зброї
Банкова повідомила, що дасть Україні постачання західної зброї
ЄС зробив важливу заяву про танки для України
ЄС зробив важливу заяву про танки для України
Парламент може ліквідувати Раду суддів: зареєстровано законопроєкт
Парламент може ліквідувати Раду суддів: зареєстровано законопроєкт
Райсуд Полтави вдруге відмовився розглядати справу Мамая
Райсуд Полтави вдруге відмовився розглядати справу Мамая
«Не марафоном єдиним». Голова спілки журналістів закликав владу підтримати місцеву пресу
«Не марафоном єдиним». Голова спілки журналістів закликав владу підтримати місцеву пресу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
8808
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
8495
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
7514
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7464
Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр
6915
Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі

Новини

«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту