Банкова повідомила, що дасть Україні постачання західної зброї

Подоляк: «Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань»

Постачання зброї західними партнерами дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Зокрема обнулить «військову репутацію» Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань. 1. Обнулення «військової репутації» РФ; 2. Прискорення звільнення територій та закриття «українського фронту» на десятиліття; 3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки.

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Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.