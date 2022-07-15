Промисловість Росії лягла на дно: офіційні дані

Пік кризи припаде на третій та четвертий квартали року

Індекс промислового оптимізму у Росії опустився до мінімуму від початку санкційної кризи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Падіння спостерігається за всіма індикаторами, що входять до складу індексу. Найгірша ситуація з оцінкою поточних продажів. Спроби стабілізації у травні та червні не стали тенденцією, у липні частка відповідей «гірше за норму» зросла до 46 відсотків, що стало найнижчим значенням з липня 2020 року.

Зазначається, що більшість учасників дослідження оцінюють запаси готової продукції як «вищу за норму», що негативно позначається на випуску. Якщо у червні підприємства відмовлялися від планів щодо його збільшення, то у липні вони почали скорочувати виробництво через низький попит. Сталеливарні компанії взагалі фіксували негативну рентабельність поставок.

Експерти Інституту Гайдара вважають, що офіційні дані Росстату щодо липня, які будуть опубліковані 24 серпня, сильно розчарують владу. Опитування показують різке падіння показників із виробництва. Таким чином, дно санкційної кризи ще не досягнуто, проте ситуація стрімко погіршується.

Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування зазначає, що пік кризи припаде на третій та четвертий квартали поточного року.

Головними чинниками, які вплинуть на швидкість розвитку кризи, вони назвали скорочення експорту за всіма напрямками, імпорт інфляції (ввезені з-за кордону товари обходяться дорожче через загальносвітове зростання цін), а також поведінку компаній в умовах ситуації, що погіршується. Без підтримки від держави та через відсутність перспектив вони можуть почати скорочувати персонал.

Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії.У список додалися металургія, машинобудування і транспорт. Крім того, під заборону потрапили постачання та виробництво наземного транспорту та трубопроводів.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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