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    Економіка та фінанси

    Сьомий пакет санкцій проти РФ. Чого хоче Україна

    Має бути посилено тиск на фінансовий сектор - Сьомий пакет санкцій проти РФ. Чого хоче Україна
    Має бути посилено тиск на фінансовий сектор
    фото з відкритих джерел

    Київ прагне, аби черговий пакет містив повне ембарго на енергоносії з Росії

    Україна воліла б, щоб Європейський Союз включив у сьомий пакет санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, пише «Укрінформ».

    «Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Звісно, час покаже, але ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього треба вирішити низку технічних питань... ми говоримо про газ», – зауважив Ченцов.

    Залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу є ще дуже великою, але можна починати з обмеження використання скрапленого газу з РФ і працювати над альтернативними шляхами його постачання в ЄС.

    «Наразі щодо цього триває дуже активна робота», – додав дипломат.

    Україна вважає, що у сьомому пакеті санкцій має бути посилено тиск на фінансовий сектор РФ, запроваджено додаткові заходи для блокади російського флоту, заборонено не лише певні російські ЗМІ, а й інтернет-майданчики пропаганди і дезінформації, запроваджено кіберсанкції та продовжено тиск на членів російського істеблішменту та бізнесу.

    «Тобто є ще над чим працювати. І хоч деякі з цих заходів не мають миттєвого ефекту, в сукупності вони поступово душать російську економіку», – резюмував посол України в ЄС.

    Варто зазначити, ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу. Також Євросоюз працює над можливою конфіскацією активів РФ в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

    Нагадаємо, 3 червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ газ війна ембарго посол Україна робота окупація час #stoprussia
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    Сьомий пакет санкцій проти РФ. Чого хоче Україна