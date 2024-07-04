Ющенко йде в президенти. Пригадаймо ключову подію, яка трапилася 20 років тому

4 липня 2004 року Віктор Ющенко оголосив про свою кандидатуру на пост президента України







Рівно 20 років тому в Україні розпочалася передвиборча кампанія на посаду президента. Офіційний старт було оголошено 3 липня 2004 року, коли розпочалася висуванням і реєстрація кандидатів. Усього на той момент було 26 кандидатів. За результатами першого туру виборів лише п'ятеро кандидатів змогли набрати понад 1% голосів виборців.

4 липня 2004 року Віктор Ющенко, відомий український політик і економіст, оголосив про свою кандидатуру на пост президента України, що стало ключовою подією в політичному житті країни. Його участь у виборчій кампанії була відповіддю на загострення політичної ситуації в Україні, економічну нестабільність та зростаюче невдоволення у суспільстві.

Ющенко перед виборцями фото: pravda.com

Віктор Ющенко на той момент вже мав за плечима досвід роботи на посаді прем'єр-міністра України у 2000-2001 роках та керівника Національного банку України у 1993-1999 роках. Його реформаторські ідеї і наполегливе ставлення до боротьби з корупцією зробили його одним із найвпливовіших політичних діячів в країні.

Політична конкуренція та виборча кампанія

Кампанія Віктора Ющенка була спрямована на привернення уваги до соціально-економічних проблем України, таких як бідність, безробіття та корупція. Він обіцяв провести глибокі економічні реформи та залучити іноземні інвестиції для підтримки національного господарства. Протягом кампанії Ющенко активно використовував масові мітинги та зустрічі з виборцями для підтримки своїх ідей та програм. Він також активно взаємодіяв з міжнародними спільнотами та організаціями для залучення уваги до внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Ключові події під час виборчої кампанії

У квітні 2004 року Віктор Ющенко був госпіталізований з отруєнням діоксином, що стало об'єктом гострої політичної дискусії. Отруєння, за його словами, було спробою політичного вбивства, спрямованого на його дискредитацію перед виборами. Цей інцидент значно підвищив інтернаціональну увагу до виборчої кампанії та залучив симпатії численних виборців в Україні.

Підтримка Віктора Ющенка фото з відкритих джерел

На першому турі виборів президента України 31 жовтня 2004 року Віктор Ющенко зайняв перше місце, але у другому турі 21 листопада 2004 року йому довелося змагатися з противником Віктором Януковичем. Вибори другого туру стали центром масових протестів «Помаранчевої революції», які призвели до визнання Віктора Ющенка президентом країни.

Ющенко виступає перед виборцями фото з відкритих джерел

Вибори 2004 року стали поворотним моментом у політичній історії України та позначили перехід до більш демократичних інституцій. Українське суспільство показало свою готовність захищати свої права та вільно висловлювати свої погляди.

Віктор Ющенко у 2004 році представляв надію на зміни для багатьох українців, які прагнули бачити країну спереду. Його участь у виборчій кампанії та подальші перемоги залишили значний вплив на події, що відбулися в Україні у наступні роки.