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Канада ввела санкції щодо причетних до смерті Навального

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада ввела санкції щодо причетних до смерті Навального
Канада ввела санкції проти низки високопосадовців з Росії
фото із відкритих джерел

Канада ввела санкції проти низки російських чиновників та силовиків

Канада ввела санкції проти 13 високопосадовців, співробітників слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ. У повідомленні на сайті канадського уряду зазначено, що всі особи, які потрапили під обмеження, причетні до жорстокого поводження і смерті політика Олексія Навального.

Йдеться про отруєння нервово-паралітичною речовиною типу «Новичок» у 2020 році, затримання в аеропорту в 2021-му, ув'язнення у виправну колонію, недотримання прав Навального, «нездатність розслідувати причину його смерті та тривалу затримку з передачею тіла родині», аргументують в уряді Канади причину запровадження санкцій.

Конкретні імена тих, проти кого запроваджено обмеження, у повідомленні не вказано. Загалом у положенні про спеціальні заходи у зв'язку з порушеннями прав людини МЗС Канади перебувають 111 громадян Росії. Серед останніх 13 імен зазначені представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, голова управління Федеральної служби виконання покарань Росії (Ямало-Ненецький автономний округ) Ігор Ракітін, судді Кирило Никифоров, Катерина Дорохіна, Катерина Пахомова, прокурори Борис Локтіонов, Марина Бобек, Катерина Фролова, слідчий Олександр Варапаєв, колишній заступник директора Федеральної служби виконання покарань Олексій Гіричев, представниця Федеральної служби виконання покарань Кристина Паньшина та начальник колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Вадим Калінін.

Навальний перебував у виправній колонії суворого режиму у Володимирській області Росії за звинуваченням у шахрайстві з 2021 року. У грудні 2023-го його перевели до колонії особливого режиму в Харпі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії). 16 лютого регіональне управління Федеральної служби виконання покарань Росії повідомило про смерть політика під час прогулянки. У свідоцтві про смерть йшлося, що Навальний помер з природних причин.

Після затримки з видачею тіла родичам політика поховали на Борисівському цвинтарі в Москві 1 березня.

США, ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія після смерті Навального оголосили про запровадження санкцій проти чиновників, суддів, силовиків та співробітників колонії, де політик відбував свій термін.

Читайте також: США ввели санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
Теги: росія санкції Канада отруєння Велика Британія Олексій Навальний росіяни

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