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FT: Британія тестує дешеву зброю проти дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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FT: Британія тестує дешеву зброю проти дронів
Система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони
фото: Thales

Розробку зброї очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні

У Великій Британії військові проводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергією. Очікується, що це буде недорога зброя, здатна збивати одразу декілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку. Вона може з'явитися на ринку вже у 2025 році. Про це пише Financial Times. 

За даними видання, розробку зброї очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні. Голова і виконавчий директор британського підприємства Thales UK Алекс Крессвелл, заявив, що зброя має бути готова до використання «досить швидко».

«Перехід від того, що працює в реальному житті на полігоні, до того, що ви відправляєте в Україну, – це все ще достатньо великий стрибок. Це стрибок за рік, а не за багато років. Чи може система, яку ми продемонстрували, бути доступною для використання вже наступного року? Так, звичайно, може», – сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, рішення про те, коли і де розгортати цю систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

«При вартості всього 10 пенсів (близько 5 грн) за використання і дальності дії до 1 км, система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони, які зазвичай коштують понад сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби і використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі», – зазначає FT.

За словами Крессвелла, вторгнення Росії в Україну стимулювало інвестиції з боку урядів і промисловості у збільшення можливостей систем ППО. 

Нагадаємо, французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності. 

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Теги: зброя інвестиції військові Велика Британія

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