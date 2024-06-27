Рада з прав людини в Росії хоче ув'язнювати громадян за емодзі

Згідно із російським законодавством, адміністративна відповідальність за «екстремізм» передбачає штраф до 1 млн руб. або арешт до 15 діб

Репости та картинки в Росії також вважають загрозливими

Членкиня Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при президенті Росії та голова АНО «Білий інтернет» Еліна Сидоренко запропонувала запозичити досвід Білорусі та визнати деякі емодзі екстремістськими. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ми в рамках «Білого інтернету» ініціювали обговорення питання регулювання права емодзі. Білорусь була першою країною, яка офіційно визнала деякі емодзи екстремістським контентом. Ми сьогодні до цього поки не підійшли, але підстави для таких речей у нас є», – сказала вона.

Сидоренко зазначила, що «на сьогодні ні в кого немає сумнівів, що перепост суспільно небезпечний», і з емодзі – «така ж історія». За її словами, йдеться не про лайки чи дизлайки, які суди іноді визнають юридично значущими діями, а про «картинки, які можуть мати радикальний характер».

«Екстремістський контент найчастіше має прикордонний характер, мовні моделі не завжди допомагають. Це означає погано, але легально. І в цьому сегменті вибудовується основна система пропаганди, віктимізація молоді здійснюється», – пояснила вона.

Згідно із російським законодавством, адміністративна відповідальність за «екстремізм» передбачає штраф до 1 млн руб. або арешт до 15 діб. За кримінальною статтею громадянам загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, влітку 2022 року суд Центрального району Мінська вперше визнав екстремістськими стикерпаки в Telegram. З того часу жителям Білорусі, викритим у відправленні стикерів під назвами Luka та Sasha 3%, у яких були використані зображення Олександра Лукашенка, а також згадувалися вибори та протести, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або арешту. До цього влада Білорусі визнала «екстремістським» хештег #свободнаябеларусь.

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби судових приставів (ФССП) у Росії зможуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Такий урядовий законопроєкт Держдума РФ ухвалила у першому читанні.

До слова, президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.