Блінкен пояснив, якою є перемога України для США

За словами держсекретаря США, Україна має зосередитися на здатності стримувати ворога та захищатися від агресії протягом багатьох років

Значним успіхом для Києва стане сильна та успішна Україна, яка буде інтегрована із Заходом і яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен та пояснив, як у Сполучених Штатах бачать перемогу України.

Держсекретар зазначив, що Україна має зосередитися на здатності стримувати ворога та захищатися від агресії протягом багатьох років.

«Президент Байден проклав шлях до того, щоб більше 30 країн погодилися вести переговори з Україною про двосторонні угоди з безпеки протягом десяти років. Ці угоди також кажуть Володимиру Путіну, що він не може перечекати Україну, не може перечекати всіх партнерів України. Водночас Україна розвиває власну оборонно-промислову базу таким чином, щоб вона могла самостійно забезпечувати себе», – сказав Блінкен.

В економічній площині Сполучені Штати сприяють підтримці української економіки та розвитку виробництва, намагаються залучити інвестиції приватного сектора в Україну. Блінкен бачить в українській економіці надзвичайний потенціал у разі правильних інвестицій.

«Ми вже бачимо, що через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки експортувала до лютого 2022 року. При правильному інвестуванні економіка України має величезний потенціал. Звичайно, як для військового, так і для економічного потенціалу необхідно забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, в які ви вкладаєте інвестиції. Я думаю, ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, коли ми приступимо до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня», – зазначив Блінкен.

На думку держсекретаря США, той факт, що Європейський Союз відкрив процес вступу України, є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи для зміцнення та поглиблення своєї демократії.

«Кінцевим результатом є успішна країна, яка, як самостійна у цих трьох сферах, є найсильнішою відповіддю Володимиру Путіну», – підсумував Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь. Про це очільник США сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками саміту G7 та після підписання безпекової угоди.

До слова, Вашингтонський саміт НАТО не дасть жодних результатів і мільйони людей будуть розчаровані відсутністю політичної волі в Вашингтоні та європейських столицях. Про це «Главкому» заявив американський генерал у відставці та екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес.