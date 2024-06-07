Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg

Гроші підуть на фінансування виробничих майданчиків та підтримки досліджень у галузі безпілотників

Нідерланди збільшать потужності з виробництва дронів для їхньої подальшої передачі ЗСУ та посилення свої армії

Міністерство оборони Нідерландів інвестує €54 млн ($58,8 млн) у збільшення потужностей з виробництва безпілотників, щоб допомогти Україні та посилити свою армію. Відповідну заяву зробив державний секретар оборони Крістоф ван дер Маат в інтерв'ю агентству Bloomberg.

За словами секретаря оборони Нідерландів, кошти будуть використані як для фінансування виробничих майданчиків, так і для подальшої підтримки досліджень у галузі безпілотників. Він наголосив, що ці інвестиції допоможуть доставити дрони в Україну і посилити голландську армію.

«Ми хочемо розмістити замовлення на виробництво безпілотників, щоб допомогти Україні і розбудові нашої власної армії. За допомогою цих замовлень ми хочемо створити екосистему для безпілотників у нашій країні», – повідомив він.

Крістоф ван дер Маат нагадав, що за останні два роки дрони відіграли важливу роль на полі бою в Україні і стали невід'ємною частиною оборонного потенціалу країни. За його словами, проєкт також необхідний для того, щоб протистояти успіхам таких країн, як Туреччина та Іран у виробництві військових дронів.

«Саме тому створюються коаліції, щоб ми могли підтримати Україну», – зазначив він, додавши, що це сектор, в якому можна «швидко зробити великі кроки».

Фінансування надходитиме від уряду, але секретар оборони Нідерландів висловив упевненість, що банки та пенсійні фонди країни також незабаром зроблять свій внесок.

До слова, у силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися.