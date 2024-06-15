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Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного
Злочинна група з числа топвійськових вимагала і отримала від військовослужбовця 230 тис. грн хабаря за ротацію з «нуля» у тил
ілюстративне фото: depositphotos.com

З фронту в тил за великі гроші. Топвійськовий, який потрапив у СІЗО, був призначений Залужним

Офіс генерального прокурора санкціонував низку арештів майна у гучному кримінальному провадженні за фактами вимагання коштів у військових, котрі воюють «на передку» в обмін на переведення їх у військові частини, що подалі від лінії зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Серед вилучених речей – мобільні телефони, банківські  картки, записники, флешки та різні довідки. Окрім цього, до рук слідства потравив документ –  контракт про проходження громадянином України військової служби у ЗСУ на посадах осіб офіцерського складу від 20 грудня 2022 року, укладений між Володимиром Гаманенком та Валерієм Залужним.

Підозрюваний у корупції колишній топвійськовий Володимир Гаманенко потрапив на керівні посади ЗСУ у грудні 2022 року. Контракт з ним уклав тодішній Головком Валерій Залужний
Підозрюваний у корупції колишній топвійськовий Володимир Гаманенко потрапив на керівні посади ЗСУ у грудні 2022 року. Контракт з ним уклав тодішній Головком Валерій Залужний
витяг із судового реєстру

Вищеперераховане майно правоохоронці визнали речовими доказами, а столичний суд наклав на нього арешти.

Як з’ясував у свіжому розслідуванні «Главком», полковник Володимир Гаманенко, який займав посаду заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил, організував схему поборів із військових. Він мав намір скористатися дружніми зв’язками з числа військових службових осіб для вирішення питань про переміщення охочих військовослужбовців, які здійснюють активну участь у бойових діях до військових частин, які не задіяні в активних бойових діях на лінії розмежування.

До реалізації задуму полковник Гаманенко залучив свою знайому-пенсіонерку, її сина-військовослужбовця та ще одного військового, які розподілили між собою обов’язки. 

За даними слідства, вказана група осіб, перебуваючи у Києві, Київській області та Городищі Черкаської області 18 березня 2024 року вимагали та одержали від військовослужбовця неправомірну вигоду на суму 230 тис. грн. За ці кошти вони пообіцяли вирішити питання щодо переміщення військового, який дав хабаря, з передньої лінії фронту у тил.

Наприкінці квітня ДБР оголосило підозри всім чотирьом фігурантам за зловживання впливом (ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу). А вже у травні троє з них потрапили до слідчого ізолятора з можливістю вийти на волю після внесення грошової застави. Суми – різні: від 908,4 тис. грн до 4,5 млн грн.

До четвертої фігурантки суд застосував нічний домашній арешт.

Найвищу суму застави (4,5 млн грн ) суд призначив полковнику Володимиру Гаманенку. Також Феміда наголосила у разі, якщо Гаманенко вийде з-під варти, є кілька ризиків. По-перше, він може безперешкодно покинути Україну, оскільки є особою, яка досягла 60-річного віку. По-друге, під час виходу на пенсію у 2024 році цей військовослужбовць отримав вихідну допомогу, розмір якої дозволяє переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, слідство зауважило: наразі не встановлено інших співучасників злочину, а також усіх військових службових осіб, на яких здійснював вплив підозрюваний полковник. До речі, кримінальне провадження ДБР, окрім корупційної статті, ведеться ще й за ч. 5 статті 426-1 Кримінального кодексу («Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»). А тут зовсім інша відповідальність, якщо буде доведено провину (щоправда, підозрюваних за цим епізодом поки не видно у судовому реєстрі) – до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року президент і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський запустив масштабне перезавантаження командування українською армією. Місце Головнокомандувача Збройних сил посів генерал-полковник Олександр Сирський. Він замінив генерала Валерія Залужного.

Читайте також: Із фронту в тил за великі гроші. Хто продавав «путівки» військовим: скандальне розслідування
Теги: хабар війна Офіс Генерального прокурора гроші військові розслідування корупція Валерій Залужний

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