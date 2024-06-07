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Проблеми із бізнес-кліматом. Польський діяч попередив український уряд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Проблеми із бізнес-кліматом. Польський діяч попередив український уряд
Президент Палати зазначив, що до нього доходять сигнали про тиск на бізнес в Україні
фото з відкритих джерел

Яцек Пєхота: «Бізнес у глобалізованому світі не обов'язково робити в Україні…»

Україна не відновить свою державу, якщо у світі поширюватимуться сигнали про те, що підприємці не можуть почуватися в безпеці у власній країні. Якщо політичні еліти не зрозуміють, що бізнес у глобалізованому світі не обов'язково робити в Україні, то, по-перше, вони втратять власних підприємців і надходження до бюджету, а по-друге, не переконають нікого нового інвестувати в Україну. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота.

Президент Палати зазначив, що до нього доходять сигнали про тиск на бізнес в Україні.

«Вони не можуть не доходити. У нас є багато компаній-членів Палати, польських компаній, які інвестували в Україну і перебувають у цьому середовищі», – каже він.

Перш за все, зауважує Яцек Пєхота, подібні рішення – недалекоглядні, не спрямовані на довгу перспективу.

«Ми розуміємо потреби бюджету, ми розуміємо ситуацію української держави. Але також розуміємо, що таким чином отримується лише короткостроковий ефект. А в довгостроковій перспективі хто буде вести бізнес в Україні?» – питає президент Палати.

За його словами, у Палаті є приклади українців, які емігрували до Польщі у 2014–2015 роках, тому що не хотіли в Україні платити хабарі, вступати у корупційні стосунки з органами влади та правоохоронцями. Сьогодні вони дуже добре ведуть бізнес у Польщі чи у Західній Європі.

Пєхота переконаний, якщо політичні еліти не зрозуміють, що бізнес у глобалізованому світі не обов'язково робити в Україні, то, по-перше, вони втратять власних підприємців і надходження до бюджету, а по-друге, не переконають нікого нового інвестувати в Україну.

«Немає кращих амбасадорів для інвесторів зі всього світу вкладати кошти в ту ж Польщу, ніж наші підприємці, які кажуть: «У нас добре вести бізнес, у нас хороші умови для бізнесу, у нас поважають закон, і ми можемо почуватися в безпеці, якщо діятимемо відповідно до закону», – додав він.

На думку президента Палати, якщо українські підприємці стикаються з подібними ситуаціями, зазнають утисків з боку державних служб, то бізнес-клімат та прийняття рішення про інвестування в Україну є жахливим.

«Україна не відновить свою державу, якщо у світі поширюватимуться сигнали про те, що підприємці не можуть почуватися в безпеці у власній країні. Дії, в яких від імені держави нав'язуються надмірні обтяження, повинні викорінюватися так само наполегливо, як і корупція», – переконаний він.

Для початку, вважає Яцек Пєхота, варто почати оцінювати роботу податкової адміністрації за кількістю залучених інвестицій, а не лише за зібраними доходами до бюджету.

Президент Палати зауважив, що компанії зазвичай керуються економічними принципами, яких повинна дотримуватися і держава як замовник. Але, звичайно, існує місце і для симпатії, коли умови, запропоновані різними інвесторами, є рівними.

«Якщо польський і німецький підприємець пропонують схожі рішення на схожих умовах, то симпатія і довіра тут можуть зіграти вирішальну роль, і буде обраний поляк. Та не лише вдячність за те, що Польща приймає українських біженців і є послом України в ЄС і світі, визначатиме вибір бізнес-партнера, інвестора чи підрядника», – наголошує Пєхота.

Економіка живе за своїми законами, зазначає президент Палати.

«Якщо сьогодні ми оберемо слабшого, дорожчого або такого, який не гарантує найкращих результатів, то з часом ми за це заплатимо. Ми повинні керуватися економічними правилами – за польськими підприємцями в Україні має стояти сильна підтримка польської держави!», – вважає Яцек Пєхота. 

Нагадаємо, для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов за виплатою дивідендів та відсотків за «старими» заборгованостями в рамках подальшої валютної лібералізації. 

Раніше повідомлялося, що норма закону, яка забороняє бізнесу переміщувати автотранспорт у іншу область без відмітки з ТЦК, створює величезне навантаження на бізнес, і завдасть великої шкоди реальному сектору економіки. Таке переконання висловив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

До слова, понад 4 тис. компаній заснували 14 українців за останні чотири роки за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), а кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. Про це йдеться у звіті Опендатабот.

Читайте також: Яцек Пєхота: Українські біженці принесли Польщі більше ресурсів, ніж вона на них витратила
Теги: Польща економіка бізнес закон держава Україна корупція влада

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