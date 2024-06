У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні

Передвиборчі прогнози та опитування французької громадськості свідчать, що «Національне об'єднання» Марін Ле Пен може отримати 35-37% голосів

Сьогодні, 30 червня, розпочинається перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив Національні збори внаслідок поразки на виборах до Європарламенту. Про це пишуть Reuters та RFI.

За даними ЗМІ, за підсумками голосування може сформуватися перший з часів Другої світової війни ультраправий парламент у Франції, що призведе до «кардинальних змін». Зокрема, лідерка ультраправих Ле Пен та її партія виступають за антиміграційну політику, євроскептицизм та зменшення військової підтримки для України.

Передвиборчі прогнози та опитування французької громадськості свідчать, що «Національне об'єднання» Марін Ле Пен може отримати 35-37% голосів, лівий альянс «Новий народний фронт» – 27,5-29%, а центристський табір Макрона – 20-21%.

Якщо ж на виборах переможе «Національне об’єднання», то новим прем’єр-міністром країни може стати 29-річний Жордан Барделла – ставленик Марін Ле Пен, що не має серйозного політичного досвіду. Водночас Макрон неодноразово запевняв, що залишиться президентом країни, незважаючи на результати виборів.

Голосування пройде у два тури. Остаточні результати дострокових виборів стануть відомими 7 липня.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.