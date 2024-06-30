Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
Остаточні результати дострокових виборів до парламенту Франції стануть відомими 7 липня
фото: Reuters

Передвиборчі прогнози та опитування французької громадськості свідчать, що «Національне об'єднання» Марін Ле Пен може отримати 35-37% голосів

Сьогодні, 30 червня, розпочинається перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив Національні збори внаслідок поразки на виборах до Європарламенту. Про це пишуть Reuters та RFI.

За даними ЗМІ, за підсумками голосування може сформуватися перший з часів Другої світової війни ультраправий парламент у Франції, що призведе до «кардинальних змін». Зокрема, лідерка ультраправих Ле Пен та її партія виступають за антиміграційну політику, євроскептицизм та зменшення військової підтримки для України.

Передвиборчі прогнози та опитування французької громадськості свідчать, що «Національне об'єднання» Марін Ле Пен може отримати 35-37% голосів, лівий альянс «Новий народний фронт» – 27,5-29%, а центристський табір Макрона – 20-21%.

Якщо ж на виборах переможе «Національне об’єднання», то новим прем’єр-міністром країни може стати 29-річний Жордан Барделла – ставленик Марін Ле Пен, що не має серйозного політичного досвіду. Водночас Макрон неодноразово запевняв, що залишиться президентом країни, незважаючи на результати виборів.

Голосування пройде у два тури. Остаточні результати дострокових виборів стануть відомими 7 липня.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.

Читайте також: Хто тепер керуватиме Євросоюзом: новий тріумфірат
Теги: Франція вибори парламент Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни НАТО матимуть проблеми із призовом солдатів у разі війни
Країни НАТО матимуть проблеми з мобілізацією у разі війни з Росією – Financial Times
26 червня, 15:35
Як російські штурмові роти адаптуються до викликів ЗСУ
Хроніки війни. Як штурмові роти окупантів змінюють бойові дії
20 червня, 12:20
Крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку
Про тисячу російських танків, знищених СБУ
18 червня, 16:30
Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
16 червня, 16:22
Rheinmetall виробляє різні варіанти 155-мм артилерійських снарядів
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
13 червня, 12:26
Сергій народився та виріс у Борисполі
Такі люди назавжди залишаються у пам'яті. Згадаймо Сергія Бондаря
8 червня, 09:00
29 березня 2022 року чоловік пішов до лав ЗСУ на захист своєї Держави
Загинув, не побачивши свою омріяну дитину. Згадаймо 24-річного Карена Плису
6 червня, 09:00
Заморожені активи можуть бути видані Україні у якості кредиту
Україна може отримати новий кредит за рахунок активів Росії – Мінфін США
5 червня, 09:31
Глобальний саміт миру запланований на 15-16 червня 2024 року у Швейцарії
Росія пішла війною на Глобальний саміт миру
4 червня, 18:03

Політика

Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
Китайський фокус, або «Нейтралітет» на користь Росії
Китайський фокус, або «Нейтралітет» на користь Росії
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна
Іран пригрозив Ізраїлю «війною на знищення». Єрусалим відповів
Іран пригрозив Ізраїлю «війною на знищення». Єрусалим відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
41K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
3928
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
3744
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet
3695
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua