Стало відомо, коли Європарламент обиратиме голову Єврокомісії

Головним кандидатом на пост глави Єврокомісії є її чинна очільниця

Обрання очільника Європейської комісії попередньо заплановане на 18 липня. Про це пише Politico з посиланням на двої посадовців ЄС.

Попередня дата голосування за очільника виконавчого органу ЄС була озвучена генеральним секретарем Європарламенту Алессандро Чоккетті під час зустрічі з постійними представниками держав-членів у п'ятницю.

Одне з джерел Politico зазначає, що остаточне рішення наразі не ухвалене. Проте найімовірнішою є дата 18 липня, тобто через два дні після того, як Європарламент обере свого голову.

Щоб отримати цю посаду, кандидат спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, і тільки після цього – заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.

Європарламент може проголосувати лише тоді, коли більшість глав держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидата. Як пише видання, це може статися на засіданні Європейської Ради 27 і 28 червня. Далі обговорення перейде до політичних груп Європарламенту, що за такого сценарію завершиться 11 липня.

Як пише видання, головним кандидатом на пост глави Єврокомісії є її чинна очільниця Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у Європейському Союзі у 6 червня стартували вибори до Європарламенту, які триватимуть до 9 червня включно. Понад 370 млн. європейських громадян мають право голосувати в 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європейського парламенту.

Раніше чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.