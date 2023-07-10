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Ющенко розповів, коли вперше помітив ворожість Путіна до України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ющенко розповів, коли вперше помітив ворожість Путіна до України
Експрезидент України Віктор Ющенко зазначив, що Путін був незадоволений тим, що президентом у 2004 році став він, а не Віктор Янукович
фото з відкритих джерел

Диктатор Путін заявив, що не буде перепрошувати за «царское правительство»

Після того, як Віктора Ющенка обрали на пост українського лідера, він здійснив візит до Москви. Там він зустрівся з Путіним та запропонував диктатору переглянути російсько-українські стосунки, проте очільник Кремля навідріз відмовився. Про це Ющенко заявив в інтерв'ю «ТСН».

«Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин Ющенко-Путін. Буквально я йому передаю А4, а я з А4 і олівцем постійно ходжу на ділові зустрічі, і кажу: «Володимире Володимировичу, напишіть 10 пунктів, що б хотіла російська політика реалізувати – тактично, стратегічно у наших відносинах. З іншої сторони – я теж десять пунктів напишу. І я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили питання історичного порозуміння». Можна сказати точніше – історичного вибачення. Якщо ми хочемо розвивати нові відносини, не давши відповідь на злочини, які були перед цим – неможливо», – розповів Ющенко. 

Проте диктатор Путін відмовився перепрошувати в українців, чим дуже здивував Ющенка.

«Після невеликої паузи він дає відповідь: «Вікторе Андрійовичу, «вы предлагаете, чтобы чтобы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?»

Для мене це шок був, для мене «правительство» не ділиться на «царское-не царское, имперское, белое, красное, докрасное, добелое» – це все умовності. У мене було таке відчуття, що це – як жовта карточка в футболі. Це не червона, яка рве відносини, але разом з тим будьте уважні», – наголосив Ющенко. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що влада в Україні нібито не є легітимною через вибори 2004 року, коли переміг президент Віктор Ющенко. Коментуючи це, диктатор навіть вилаявся.

Диктатор Путін заявив, що обрання Ющенка президентом було «державним переворотом».

 

Теги: путін Віктор Ющенко

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