Ющенко розповів, коли вперше помітив ворожість Путіна до України

Експрезидент України Віктор Ющенко зазначив, що Путін був незадоволений тим, що президентом у 2004 році став він, а не Віктор Янукович

Диктатор Путін заявив, що не буде перепрошувати за «царское правительство»

Після того, як Віктора Ющенка обрали на пост українського лідера, він здійснив візит до Москви. Там він зустрівся з Путіним та запропонував диктатору переглянути російсько-українські стосунки, проте очільник Кремля навідріз відмовився. Про це Ющенко заявив в інтерв'ю «ТСН».

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«Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин Ющенко-Путін. Буквально я йому передаю А4, а я з А4 і олівцем постійно ходжу на ділові зустрічі, і кажу: «Володимире Володимировичу, напишіть 10 пунктів, що б хотіла російська політика реалізувати – тактично, стратегічно у наших відносинах. З іншої сторони – я теж десять пунктів напишу. І я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили питання історичного порозуміння». Можна сказати точніше – історичного вибачення. Якщо ми хочемо розвивати нові відносини, не давши відповідь на злочини, які були перед цим – неможливо», – розповів Ющенко.

Проте диктатор Путін відмовився перепрошувати в українців, чим дуже здивував Ющенка.

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«Після невеликої паузи він дає відповідь: «Вікторе Андрійовичу, «вы предлагаете, чтобы чтобы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?»

Для мене це шок був, для мене «правительство» не ділиться на «царское-не царское, имперское, белое, красное, докрасное, добелое» – це все умовності. У мене було таке відчуття, що це – як жовта карточка в футболі. Це не червона, яка рве відносини, але разом з тим будьте уважні», – наголосив Ющенко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що влада в Україні нібито не є легітимною через вибори 2004 року, коли переміг президент Віктор Ющенко. Коментуючи це, диктатор навіть вилаявся.

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Диктатор Путін заявив, що обрання Ющенка президентом було «державним переворотом».