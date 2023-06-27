Заколот Пригожина: Путін зібрав силовиків, щоб врятувати репутацію (відео)

Диктатор у зверненні до військовослужбовців заявив, що вони «фактично зупинили громадянську війну»

Російський диктор Володимир Путін спробував виправдати загибель льотчиків армії РФ під час повстання ПВК «Вагнер» і походу на Москву їхнього ватажка Євгена Пригожина. Путін заявив, що вони виконали свій обов’язок, пишуть пропагандистські ЗМІ

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Зокрема, під час виступу перед військовими на Соборній площі у Москві, Путін заявив, що загиблі 24 червня льотчики з честю виконали свій обов'язок і попросив вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.

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Також диктатор подякував усьому особовому складу Збройних сил РФ та правоохоронцям, що допомогли приборкати повстання Пригожина. Путін у зверненні до військовослужбовців заявив, що вони «фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено».

Нагадаємо, під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти. Під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.