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Путін після термінового звернення зібрав силовиків (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін після термінового звернення зібрав силовиків (відео)
Путін запропонував силовикам проаналізувати заколот у Росії
фото: скриншот відео

Журналісти кремлівського пулу анонсували «другу частину звернення» диктатора

Російський диктатор Володимир Путін після свого термінового звернення до росіян проводить нараду за участю керівників силових відомств. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, передають пропагандисти ТАСС.
 
Як зазначається, у нараді беруть участь генеральний прокурор Краснов, голова міністерства внутрішніх справ Колокольцев, міністр оборони Шойгу, директор федеральної служби безпеки Бортников, голова росгвардії Золотов, директор федеральної служби по тарифам Кочнєв, голова слідчого комітету Бастрикін, а також голова адміністрації Кремля Вайно. 

Путін під час наради подякував силовикам за виконану роботу та запропонував проаналізувати ситуацію в Росії, що сталася у вихідні.

Кремль опублікував відкриту частину засідання, що триває 35 секунд.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу. Насамперед його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. 

Раніше, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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Теги: росія путін Сергій Шойгу диктатор

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