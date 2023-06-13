Путін згадав про Ющенка і перейшов на матюки (відео)

Диктатор стверджує, що Віктор Ющенко став президентом України в результати «мирного держперевороту»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що влада в Україні нібито не є легітимною через вибори 2004 року, коли переміг президент Віктор Ющенко. Коментуючи це, диктатор навіть вилаявся. Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Диктатор Путін заявив, що обрання Ющенка президентом було «державним переворотом».

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«Придумали третій тур голосування! Який на хр** третій тур? Він не передбачений конституцією! Це держпереворот! Але він хоча б пройшов у відносно мирний спосіб», – істерично заявив Путін.

Путін заявив, що у Росіїта України «немає шансів вибудувати добросусідські стосунки» через те, що влада в Україні обрана в результаті «державного перевороту». Окрім цього, Путін також повторив стандартний наратив пропаганди про те, що Україна та Росія були «братніми народами».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не була зацікавлена в теракті на Каховській ГЕС, адже це має «тяжкі наслідки для нових російських регіонів». Окрім цього, Путін звинуватив у підриві дамби Україну. Він заявив, що Збройні сили України нібито неодноразово цілеспрямовано завдавали ударів по ГЕС із реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Путін також не відмовився від ідеї захопити Київ.

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Диктатор заявив, що ціль війни – і надалі знищувати українців.