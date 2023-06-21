Китай тримає Путіна під контролем – речник ЄС

Стано вважає, що Китай не дає Путіну підняти градус жорстокості чи скоїти ще більше жахіть

Китай не підтримує Росію у війні проти України. Водночас Пекін тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем. Про це заявив речник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, повідомляє Українське Радіо.

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Стано переконаний у тому, що Китай відіграє свою роль у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України. Європейський союз, зі свого боку, продовжує тиснути на Пекін, аби останній відповідав своїм заявам щодо захисту сучасного світу й світового порядку.

За словами речника ЄС, як партнер Китай дуже непрозорий, як, наприклад Сполучені Штати Америки.

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«Адже, коли ви маєте справу з американцями, ви розумієте, хто вони такі, як поводяться. Ви розумієте їхні ідеї та порядок денний, якого вони дотримуються. І також зараз ми вже знаємо, що таке мати справи з росіянами. Бо раніше небагато країн ЄС дійсно розуміли, хто такий Путін і що таке Росія. На жаль, тоді більшість до нас не дослухалася», – додав Стано.

Стано зауважив, що Європейський союз не розуміє, що насправді замислив Китай й може лише припускати.

«Але факт залишається фактом – Китай, швидше за все, не підтримує Росію у військовому плані. Схоже на те, що Китай якимось чином тримає Путіна під контролем, не даючи йому підняти градус жорстокості чи скоїти ще більше жахіть, якщо в нього для цього є потенціал і можливості. Однак, це лише припущення. Ми схиляємося до думки, що, так, Китай відіграє свою роль», – пояснив речник ЄС.

Чим довше затягуватиметься війна, зауважив Стано, тим більше російський диктатор показуватиме справжнє обличчя агресії й тим більше Китай тиснутиме на нього.

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Нагадаємо, російські нафтові компанії зіткнулися з максимальним падінням попиту від одного з ключових покупців. Зараз Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі.

До слова, Володимир Путін фантазує про шалені втрати техніки ЗСУ. Російський диктатор заявив, що Збройні сили РФ станом на ніч 21 червня нібито знищили «245 танків противника та приблизно 678 бронемашин різного типу».