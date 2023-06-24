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Переворот у РФ. Банкова назвала умову, за якої Путін може втратити легітимність

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Переворот у РФ. Банкова назвала умову, за якої Путін може втратити легітимність
Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

На думку Подоляка, зараз руйнуються залишки міфу про те, що Путін контролює процеси у своїй країні, консолідує еліту та користується суспільною підтримкою

Якщо ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, що вчинив бунт проти військового керівництва Росії, протримається 48 годин, то російський диктатор Володимир Путін втратить свою легітимність. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Настоящее время».

За його словами, Путін – людина з відкладеним принципом ухвалення рішень, ба більше – не ефективних, а також є досить боягузливим.

«І якщо Пригожин протримається 48 годин у тому статусі, у якому він зараз перебуває, контролюючи ту чи іншу об'ємну територію, то Путін, мені здається, втратить залишкові свої легітимності», – спрогнозував Подоляк.

На його думку, в РФ зараз триває громадянська війна.

«Тому що те, що ми з вами бачимо зараз, – це обнулення залишкової репутації Путіна. До цього моменту його вважали людиною, яка контролює процеси, консолідує еліту, його всі підтримують тощо. Зараз на ваших очах відбувається залишкове обвалення цього міфу», – підкреслив посадовець. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

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Теги: росія путін переворот Офіс президента Євген Пригожин

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