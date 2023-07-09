Ердоган принизив Росію

«Російський богатир» не «вдарив у відповідь», а розплакався і побіг у травмпункт «знімати побої»

Колишня могутність РФ випарувалася майже без сліду

Зважаючи на все, кремлівська пропаганда видихається і буксує. Віддавши «азовців» – Ердоган жорстоко принизив Путіна. Це очевидно.

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Знаючи гостру «помішаність» кремлівського диктатора на «своїй геополітичній величі», турок саме його й «крутонув». Він не просто «віддав азовців», він зробив це максимально зневажливо для Росії.

«Вона – ніхто». Її не варто повідомляти про серйозні рішення. Навіть про ті, що «зламують усі домовленості».

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Це – переведення Росії в політичні «шавки». Констатація того, що її колишня могутність випарувалася майже без сліду.

У свою «політично холодіючу» лапу Путін отримав чергову «чорну мітку».

Ну, а далі «йо-хо, йо-хо, тремтить дошка, кидає око сльозу, на вас чекає оселедець і тріска». Тобто кремлівського дурня викидають із корабля великої політики.

Приниження було настільки сильним і публічним, що всю Росію скрючило. Народець колихнувся і жалібно відкрив пащу, очікуючи звичної дози «болезаспокійливого».

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Пропаганда мала виготовити його миттєво і через мільйони екранів влити в ковтки народні.

Цього не сталося. Офіційна реакція – потішна.

«Російський богатир» не «вдарив у відповідь», а розплакався і побіг у травмпункт «знімати побої»: фіксувати переломи та ступінь розквашеності носа.