Кабмін звільнив заступника Мустафи Найєма

Кузькін став заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у січні 2023 року

Кузькіна звільнено з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Кабінет міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трудову діяльність Кузькін розпочав після закінчення Харківського інженерно-економічного інституту в Харківському обласному статистичному управлінні, працював на посадах інженера, старшого інженера.

З 1984 року обіймав посаду контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління УРСР в Харківській області, з 1988 року працював в науково-дослідному інституті автоматизованих систем управління транспортування газу заступником завідувача планового відділу, завідувачем планового відділу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із серпня 1990 року – заступник начальника податкової інспекції по Харківському району, з червня 1991 року — завідувач фінансового відділу Харківської районної державної адміністрації, з квітня 2000 року – начальник фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації, начальник Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації.

З квітня 2005 року – голова Державної податкової адміністрації у Харківській області.

З січня 2007 року – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету, з 1 квітня 2007 року – директор Харківського інституту фінансів, рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року присвоєне вчене звання доцента.

19.06.2020 призначений першим заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України. Кузькін був першим заступником попереднього керівника «Укравтодора» Олександра Кубракова і виконував обов'язки голови агентства після того, як Кубраков пішов на підвищення і став міністром інфраструктури. У серпні він переміг у конкурсі на посаду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 вересня 2021 року призначений Головою Державного агентства автомобільних доріг України. У січні 2023 року Кузькін став заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як повідомлялося, головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм.