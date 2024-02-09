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Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін ухвалив методологію використання мов нацменшин
Методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин України в тих населених пунктах, в яких вони традиційно проживають
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Документ розробили в межах виконання рекомендацій на шляху до початку перемовин про членство в ЄС

Уряд ухвалив методологію використання мов національних меншин. Ідеться про те, щоб забезпечити нацменшини правом отримувати публічні, соціальні та державні послуги рідною мовою. Про це повідомляється на порталі уряду та сайті Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Документ розробили в межах виконання рекомендацій Європейської комісії на шляху до початку перемовин про членство в Європейському Союзі.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах.

«Забезпечуємо право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної», – пояснив очільник уряду.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що Методологію розробили після консультацій із представниками Ради Європи, Єврокомісії та громадських організацій національних спільнот України.

Методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов національних меншин (спільнот) України в тих населених пунктах, у яких вони традиційно проживають, або в яких нацменшини становлять значну частину населення, тобто понад 15% від загальної чисельності населення.

Документ також визначає сфери суспільного життя, у яких мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою за рішенням сільської, селищної або міської ради. 

Зокрема, це стосується таких питань: 

  • комунікації з органами влади та надання публічних послуг;
  • надання медичної допомоги;
  • надання топографічної інформації;
  • поширення інформації для загального ознайомлення;
  • написання офіційних назв на табличках (вивісках) органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств;
  • надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю тощо.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський назвав Методологію «важливим документом, який підносить права меншин у цій сфері з теоретичного рівня на рівень щоденної практики». Позаяк, за його словами, документ визначає, як реалізовуватимуться права нацменшин у кожному місті, селищі й селі.

«Це справжнє оприсутнення єдності у розмаїтті, якого ми прагнемо», – наголосив Єленський.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у цілому альтернативний законопроєкт про врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин  в окремих сферах. За документ проголосували 317 депутатів.

Документ передбачає, що заклади вищої освіти приватної форми власності зможуть самостійно обирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС (викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів), із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни.

До слова, у червні Венеційська комісія привітала ухвалення закону про нацменшини і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів. Водночас частину положень документа слід переглянути. Проте експерти Ради Європи попросили Україну переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями.

Теги: уряд Кабмін Держетнополітики Європейський союз Єврокомісія

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