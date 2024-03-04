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Шмигаль анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних
Наразі в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей
фото з відкритих джерел

Уряд хоче вдосконалити механізм бронювання, зокрема зробити підхід надання відстрочки практичнішим і справедливішим

Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією – всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку – ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», – сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей.

Прем'єр наголосив, що, за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

«Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет. Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає», – розповів Шмигаль про майбутній підхід.

Водночас уряд хоче вдосконалити механізм бронювання, зробити підхід практичнішим і справедливішим.

Зокрема, в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджет та відповідно дають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

«Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі», – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Раніше голова економічного комітету Дмитро Наталуха, який є ініціатором одного із законопроєктів щодо бронювання військовозобов'язаних, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що бронювання від мобілізації за гроші необхідно для утримання Збройних сил України – фінансування тренувань громадян та фінансового забезпечення військових.

До слова, ініціатива щодо економічного бронювання є фактично узаконенням ідеї «відкупу» від мобілізації, і може призвести до зростання соціальної напруги. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ідею щодо бронювання від мобілізації українців з зарплатнею понад 35 тис. грн.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: війна мобілізація бронювання від мобілізації Денис Шмигаль Кабмін

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