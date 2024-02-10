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Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника голови Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника голови Міноборони
Олександр Павлюк
фото: «Радіо Свобода»

Павлюк отримав нову роботу

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Причиною став його перехід на нову роботу. Про це повідомив представник парламенту у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Кабінетом міністрів України: звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу», – написав Мельничук.

Як відомо, майже рік тому, 14 лютого 2023 року, Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Нагадаємо, вчора видання Zn.ua із посиланням на власні джерела у Міноборони написало, що замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: Кабмін Міноборони звільнення

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