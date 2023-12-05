НАБУ засекретило справи Найєма і Кубракова

Антикорупційний орган боїться, щоб не сталося витоку інформації, який може вплинути на хід досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро відмовило «Главкому» у наданні інформації, яка стосується кримінальних проваджень щодо віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова і голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Зокрема, редакція цікавилася, на якій стадії перебуває розслідування у згаданих кримінальних провадженнях, чи оголошено комусь підозру, або, можливо, справи закрито.

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«Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. Враховуючи зазначене, запитувана інформація не підлягає розголошенню», – свідчить відповідь виконувача обов’язків начальника відділу по роботі зі ЗМІ управління комунікацій та зовнішніх зв’язків НАБУ Андрія Міщука на запит «Главкома».

Як повідомляв «Главком», днями у залі Вищого антикорупційного суду адвокати нардепа Сергія Лабазюка, підозрюваного у корупційному злочині, озвучили номери кримінальних проваджень, де фігурували віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

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За відомостями сторони захисту Лабазюка, у лютому 2023 року Національне антикорупційне бюро завело кримінальне провадження щодо віцепрем’єра Олександра Кубракова, але йому підозри не оголошували. У серпні цього ж року було відкрито кримінальне провадження, де згадувався Мустафа Найєм. І лише 25 серпня правоохоронці відкрили справу проти нардепа Сергія Лабазюка, якому підозру оголосили 21 листопада. Водночас Кубраков та Найєм є свідками у справі нардепа Лабазюка. Доля фактових кримінальних проваджень щодо вказаних топпосадовців невідома.