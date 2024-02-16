Кабмін має відмовитися від ручного фінансування проєктів відбудови з фонду ліквідації. І ось чому

Transparency International Ukraine закликає Кабінет Міністрів затвердити методику пріоритезації проєктів відновлення, яка матиме обов’язковий характер

У кінці січня Кабінет Міністрів вніс низку істотних змін до процедури виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Частина з них справді покращили процедуру. Але поряд з цими позитивними новаціями Кабмін надав собі повноваження виділяти кошти фонду для термінового фінансування будь-яких проєктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією.

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Водночас таке звернення:

може не відповідати вимогам щодо наявності обов’язкової інформації (напрям використання коштів, їх обсяг, обґрунтування та розрахунок фінансування, перелік проєктів);

не підлягатиме розгляду профільним центральними органами виконавчої влади та робочою групою.

В уряді таку новацію охарактеризували як «спрощення» процедури виділення коштів. Однак це суттєвий крок назад у забезпеченні прозорої та якісної пріоритезації проєктів відновлення від наслідків війни. Адже такі новації створюють корупційні ризики і можуть сприяти політизації процесів відбудови.

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У жовтні минулого року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило методику пріоритезації проєктів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією рф проти України, яку розробляли експерти Світового банку. TI Ukraine стримано оцінила цей документ, але його прийняття задало правильний вектор руху до справедливого та обґрунтованого розподілу обмежених ресурсів на відновлення країни. Проте останні зміни зводять нанівець пріоритезацію проєктів як основний запобіжник можливих зловживань.

Частина фінансування справді може йти на невідкладні проєкти, які виникають через війну – наприклад, подолання екологічних катастроф на кшталт руйнування дамби Каховської ГЕС. Тоді Кабмін оперативно відреагував на надзвичайну ситуацію і без таких особливих повноважень. Адже згідно зі своїм регламентом, він може приймати окремі рішення, наприклад у випадку надзвичайних ситуацій. Але більшість фінансових ресурсів має розподілятися за чіткими правилами.

Ми закликаємо Кабінет Міністрів України відмовитися від ручного відбору окремих проєктів для фінансування, адже це може мати негативні наслідки як для ефективності витрачання коштів, так і для довіри з боку міжнародних партнерів. Натомість необхідно затвердити методику пріоритезації проєктів відновлення, яка матиме обов’язковий характер під час їх відбору для подальшого фінансування.