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Кадрові зміни в ЗСУ: призначено трьох нових командувачів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кадрові зміни в ЗСУ: призначено трьох нових командувачів
Зеленський звільнив Сергія Наєва з поста командувача Об'єднаних сил ЗСУ
фото: armyinform.com.ua

Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ

У Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Що відомо про Содоля, Скибюка і Плахуту

Генерал-лейтенант Юрій Содоль до нового призначення був командувачем морської піхоти Військово-сорських сил ЗСУ, має звання Героя України. Із перших днів широкомасштабного вторгнення Росії керує обороною на одній із найважчих ділянок фронту, а загалом на війні – із 2014 року. Тоді він був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках.

Содоль брав участь, серед іншого, у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, керував прикриттям виходу українських сил із Дебальцевого. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. А з березня 2018 року й до обіймав пост командувача морської піхоти ВМС ЗС України.

Щодо бригадного генерала Ігоря Скибюка, який до сьогодні був заступником командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, то його кар'єра почалася ще у 1998 році на посаді командира взводу у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Станом на 2022-й був командиром бригади. «Вісімдесятка» особливо проявила себе під час звільнення Харківщини, коли здійснювала рейд у тил ворога, а також брала участь в обороні Миколаївської області.

У жовтні 2022 року Скибюк отримав орден «Золота зірка» та звання Героя України за Харківську операцію. Також нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

Ігор Плахута у 2014 році був командувачем управлінням Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України, у 2009 – командир 169-го учбового центру Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: ЗСУ кадрові зміни Сергій Наєв

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