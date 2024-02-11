Кадрові зміни в ЗСУ: призначено трьох нових командувачів

Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ

У Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

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Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

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Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Що відомо про Содоля, Скибюка і Плахуту

Генерал-лейтенант Юрій Содоль до нового призначення був командувачем морської піхоти Військово-сорських сил ЗСУ, має звання Героя України. Із перших днів широкомасштабного вторгнення Росії керує обороною на одній із найважчих ділянок фронту, а загалом на війні – із 2014 року. Тоді він був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках.

Содоль брав участь, серед іншого, у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, керував прикриттям виходу українських сил із Дебальцевого. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. А з березня 2018 року й до обіймав пост командувача морської піхоти ВМС ЗС України.

Щодо бригадного генерала Ігоря Скибюка, який до сьогодні був заступником командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, то його кар'єра почалася ще у 1998 році на посаді командира взводу у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Станом на 2022-й був командиром бригади. «Вісімдесятка» особливо проявила себе під час звільнення Харківщини, коли здійснювала рейд у тил ворога, а також брала участь в обороні Миколаївської області.

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У жовтні 2022 року Скибюк отримав орден «Золота зірка» та звання Героя України за Харківську операцію. Також нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

Ігор Плахута у 2014 році був командувачем управлінням Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України, у 2009 – командир 169-го учбового центру Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.