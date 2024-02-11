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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо
Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ
фото: Олександр Павлюк/Facebook

На місце Сирського прийшов колишній перший заступник міністра оборони

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

До Павлюка цю посаду обіймав Олександр Сирський, якого напередодні було призначено новим головнокомандувачем ЗСУ.

«Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України», – йдеться в указі.

Що відомо про Павлюка

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк з початком повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Павлюк керував обороною на сході України. З 15 березня по 21 травня 2022 року він очолював Київську обласну військову адміністрацію. Павлюк забезпечував організацію оборони та відбиття російської агресії у Києві та Київській області. Керував стабілізаційними заходами на звільнених територіях Київської області.

З травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тоді ж Павлюк обіймав посаду командувача Угрупованням сил і засобів оборони Києва.

З 21 лютого 2023 року Олександр Павлюк обіймає посаду першого заступника міністра оборони України.

За внесок у зміцнення обороноздатності України, особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України Павлюк отримав:

  • звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» (4 березня 2022 року);
  • орден Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів;
  • медаль «За військову службу Україні» та інші.

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: ЗСУ військові Олександр Сирський

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