Окупанти готуються посилити штурм на одному з напрямків: аналіз ISW

Українські досягли успіху біля Копані та Роботиного

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Ворог готується посилити штурмові дії поблизу Новомихайлівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Білогорівки.

Речник українського Групування військ «Хортиця» капітан Ілля Євлаш заявив, що російські сили останнім часом зменшили вогонь з непрямого наведення на Куп’янському напрямку, ймовірно, через погані погодні умови.

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Повідомляється, що російські сили просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв. Бойові дії тривали поблизу Віймки, Роздолівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Південного та Шумів.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на півдні Авдіївки та продовжили наступ на півночі. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Чернишевського, Спортивною та Соборною на півдні Авдіївки.

Повідомляється, що 10 лютого російські сили просунулися на захід від Донецька. Позиційні бойові дії тривали біля Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди, Новомихайлівки та Водяного. Військовий оглядач Машовець заявив, що російські війська готуються посилити штурмові операції поблизу Новомихайлівки, попри те, що наявна російська жива сила та техніка в цьому районі обмежені.

10 лютого в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої поблизу Золотої Ниви, Урожайного, Старомайорського, на південний захід від села Рівнопіль, на північ від Приютного.

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Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, на захід від Вербового і Новопокровки. Російський блогер стверджував, що українські сили просунулися з Кам’янського і досягли невизначеного успіху біля Копані та Роботиного.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонщини, зокрема й під Кринками.