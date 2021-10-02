Кандидат у мери Харкова Добкін відзначився скандальною заявою про Путіна та назвав мільйони українців «купкою ідіотів»

Михайло Добкін заявив, що не вважає Путіна злочинцем

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін відзначився кількома скандальними заявами. Він, зокрема, відмовився називати російського Володимира Путіна злочинцем. Про це інформує НВ.

Політик посперечався із журналісткою Крістіною Бердинських. Вона підкреслила, що в Україні триває війна, на Донбасі гинуть люди, тому потрібно чітко називати тих, хто за цим стоїть.

Натомість Добкін почав обурюватися й поскаржився на нібито «вузьколобість» журналістки в оцінці інших людей.

«Не у вас війна. У вас війна в головах. А війна у країні, а не у вас. Хто ви такі, щоб у вас була війна...», – вигукнув він.

У відповідь Бердинських наголосила, що вона українка й живе на цій території.

Колишній народний обранець й кандидат у мери Харкова заявив, що не поділяє таку точку зору (про те, що Путін є злочинцем ). Він переконаний, що навіть якщо її й озвучити, то це все одно нічого не змінить.

«Що зміниться від того, що я скажу: «Путін – злочинець»? Мільйони людей у нашій країні сьогодні не поділяють вашу точку зору. Я носій тих же поглядів на життя, – зазначив Добкін.

Людей, які скандують на вулицях «Путін х**ло», скандальний політик назвав «купкою ідіотів».

Далі Добкін згадав й про українських дипломатів.

«Нічого не зміниться в хорошу сторону, якщо один із них співатиме цю ж пісню на якомусь мітингу, намагаючись сподобатися таким же дебілам, яким сам і є», – додав він.

Нагадаємо, на позачергових виборах харківського міського голови «Опозиційна платформа – За життя» підтримає Михайла Добкіна.

Як відомо, 11 вересня стартувала кампанія з виборів харківського міського голови.

Читайте також: