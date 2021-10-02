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    Кандидат у мери Харкова Добкін відзначився скандальною заявою про Путіна та назвав мільйони українців «купкою ідіотів»

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    Тих, хто співає &laquo;Путін х**ло&raquo; скандальний політик назвав &laquo;купкою ідіотів&raquo; - Кандидат у мери Харкова Добкін відзначився скандальною заявою про Путіна та назвав мільйони українців «купкою ідіотів»
    Тих, хто співає «Путін х**ло» скандальний політик назвав «купкою ідіотів»
    Фото з відкритих джерел

    Михайло Добкін заявив, що не вважає Путіна злочинцем

    Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін відзначився кількома скандальними заявами. Він, зокрема, відмовився називати російського Володимира Путіна злочинцем. Про це інформує НВ.

    Політик посперечався із журналісткою Крістіною Бердинських. Вона підкреслила, що в Україні триває війна, на Донбасі гинуть люди, тому потрібно чітко називати тих, хто за цим стоїть.

    Натомість Добкін почав обурюватися й поскаржився на нібито «вузьколобість» журналістки в оцінці інших людей.

    «Не у вас війна. У вас війна в головах. А війна у країні, а не у вас. Хто ви такі, щоб у вас була війна...», – вигукнув він.

    У відповідь Бердинських наголосила, що вона українка й живе на цій території.

    Колишній народний обранець й кандидат у мери Харкова заявив, що не поділяє таку точку зору (про те, що Путін є злочинцем ). Він переконаний, що навіть якщо її й озвучити, то це все одно нічого не змінить.

    «Що зміниться від того, що я скажу: «Путін – злочинець»? Мільйони людей у нашій країні сьогодні не поділяють вашу точку зору. Я носій тих же поглядів на життя, – зазначив Добкін.

    Людей, які скандують на вулицях «Путін х**ло», скандальний політик назвав «купкою ідіотів».

    Далі Добкін згадав й про українських дипломатів.

    «Нічого не зміниться в хорошу сторону, якщо один із них співатиме цю ж пісню на якомусь мітингу, намагаючись сподобатися таким же дебілам, яким сам і є», – додав він.

    Нагадаємо, на позачергових виборах харківського міського голови «Опозиційна платформа – За життя» підтримає Михайла Добкіна.

    Як відомо, 11 вересня стартувала кампанія з виборів харківського міського голови.

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    Теги: Харків війна Путін Михайло Добкін злочинець
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    Кандидат у мери Харкова Добкін відзначився скандальною заявою про Путіна та назвав мільйони українців «купкою ідіотів»