Текст знову по-дебільному написано. Добкін рекламує себе на білбордах із помилками

«Время Добкина. Буде порядок», – вказано на білборді. Однак навіть у двох таких лаконічних фразах зауважили недоречності

Білборд із політичною рекламою ексмера Харкова, ексгубернатора Харківської області та екснардепа України Михайла Добкіна висміяли у мережі.

«Время Добкина. Буде порядок», – вказано на білборді. Однак навіть у двох таких лаконічних фразах зауважили недоречності.

«Текст знову по-дебільному написано… Той випадок, коли у філолога волосся встає дибки. Яку мову не візьми – помилки. Время Добкина. БудеТ порядок – рус. ЧАС ДобкІна. Буде порядок – укр.», – написала журналістка Тетяна Мокріді на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях користувачі жартують, що Добкін і вашим, і нашим, «на шпагаті», «що той змій на сковороді».

«Він просто білінгв», «Та це щоб показати, що він двомовний, і українську теж знає. Що він за українців теж буде дбати. Це не помилка, це такий політичний прикид», – ідеться у дописах.

Раніше скандальний ексдепутат Ради та колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін похвалився підтримкою збірної РФ в матчі Євро-2020 між Росією і Бельгією. Як відомо, росіяни в ньому без шансів програли бельгійцям. У своєму Телеграм-каналі Добкін заявив, що вболіває за збірну РФ, а також за Україну.

Як повідомлялося, відомий спортивний коментатор Олексій Андронов розкритикував збірну Росії, яка зазнала поразки від національної команди Бельгії.

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