Вибори в Харкові. Скільки витрачають на рекламу у Facebook головні кандидати

У Харкові майже 40 сторінок активно ведуть кампанії за та проти потенційних кандидатів у міські голови

До офіційного старту кампанії в Харкові ще близько місяця. Але дехто із потенційних кандидатів веде свої рекламні кампанії вже понад півроку. Десятки тисяч доларів уже витрачено на рекламу у Facebook. Станом на кінець липня 2021 року «Чесно» виявив майже 40 сторінок, які активно ведуть кампанії за та проти потенційних кандидатів у міські голови.

Загальна сума витрат із цих сторінок цьогоріч перевищила 2,5 млн грн. Ці вибори мають усі шанси стати найдорожчими з погляду вкладень політиків у рекламу в соцмережах.

Мустафаєва vs Терехов

Першою свою кампанію розпочала депутатка Харківської міської ради від «Слуги народу» Аліна Мустафаєва. Активність Мустафаєвої в соціальних мережах зросла вже за кілька тижнів після смерті Геннадія Кернеса, у січні 2021 року. Загалом у депутатки є два типові різновиди дописів – про свою діяльність як депутатки, а також дописи з критикою в. о. міського голови Ігоря Терехова. Вартість поширення окремих дописів – $400. Станом на 16 серпня на поширення рекламних дописів з основної сторінки Мустафаєвої витратили $14 600.

Рекламу на користь Мустафаєвої та проти Терехова розміщував зі своєї сторінки і Дмитро Ніконов. Фактично сторінка Ніконова перетворилася на рекламний майданчик Мустафаєвої, де та розповідає про себе та критикує Терехова.

У січні-червні Ніконов витратив на такі дописи більше $12 тис., тож сукупні витрати на користь Мустафаєвої сягають майже $27 тис. Цікаво, що в липні Ніконов припинив розміщувати рекламні дописи на користь Мустафаєвої.

Припинення розміщення дописів із Мустафаєвою зі сторінки Ніконова співпадає з інцидентом: Ніконов під час конфлікту з іншим водієм вистрілив у нього. І Ніконов, і Мустафаєва є помічниками нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького. З ним же вони пов’язані й бізнесом, який офіційно зареєстрований здебільшого на Ніконова, але просувається Куницьким (імпорт, продаж та оренда електромобілів, виготовлення та встановлення зарядних станцій).

Судячи із частини дописів зі сторінок Мустафаєвої та Ніконова, депутатка розглядає можливість висування своєї кандидатури на виборах харківського міського голови, які мають відбутися 31 жовтня. У таких дописах, зокрема, вказується й на партійну приналежність Мустафаєвої. Втім, на регіональній сторінці «Слуги народу» за останні кілька місяців Мустафаєву жодного разу не згадали.

Просування Терехова та «чорнуха» на Добкіна

У квітні-травні у Facebook розгорнулася ціла війна між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним. Загалом на користь Терехова і проти Добкіна працює щонайменше 24 різні сторінки у Facebook.

У липні з’явилася мережа з восьми сторінок, які у своїй назві містять назви районів Харкова. Частина з них позиціонують себе як сторінки районних адміністрацій. З усіх них поширюються схожі рекламні дописи із запрошенням на зустрічі з Ігорем Тереховим. Платником за рекламу із цих сторінок вказано, зокрема, «рекламне агентство Kharkiv Ads». У реєстрах такого підприємства знайти не вдалося, а його сайт був створений два місяці тому й не наповнюється (найімовірніше, створений для відповідності вимогам Facebook при розміщенні політичної реклами).

Однією з найактивніших є сторінка «Первая столица», яка з травня по 16 серпня витратила на рекламні дописи $7250. У кампанії цієї сторінки можна простежити певну еволюцію. Якщо в травні більшість дописів були компліментарними щодо Терехова, то в серпні «Первая столица» майже повністю зосередилася на кампанії проти Добкіна. Зрідка «перепадає» й Мустафаєвій.

До створення інфоприводів, які потім розкручують через рекламні пости, залучають і політологів. На більшості сторінок, які грають на користь Терехова, розміщують дописи з цитатами Вадима Карасьова, Андрія Золотарьова, Дмитра Марунича, які говорять про переваги діючого в. о. міського голови, його здобутки, а також про недоліки Добкіна. Усі троє політологів є фігурантами «Бази псевдосоціологів та прихованих піарників».

Загалом сторінки, які працюють на користь Терехова, одночасно за нього та проти Добкіна, а також сторінки проти Добкіна з моменту активізації з травня по 16 серпня витратили на поширення реклами понад 31 тис. доларів.

Добкін vs Терехов

Активно використовує можливості реклами в соцмережах і Михайло Добкін, який почав розгортати свою кампанію ще в березні. Однією з ключових у кампанії Добкіна є сторінка RegioNews.ua. Із середини березня, коли сторінка RegioNews.ua включилася в політичну боротьбу в Харкові, з неї розмістили 307 рекламних дописів, з яких 209 дописів стосувалися Добкіна (позитивні) та Терехова (негативні).

Сторінка розміщує також дописи щодо інших політиків, і через це фактично неможливо ідентифікувати, скільки саме коштів було витрачено на кампанію, пов’язану з Харковом. Втім, точно можемо сказати, що левова частина з $16 тис., витрачених із середини березня по 16 серпня, припадає саме на боротьбу Добкіна проти Терехова.

Ще два онлайн-видання – From-UA та «Нова влада» – ведуть кампанію суто проти Терехова й у рекламних дописах Добкіна фактично не згадують. Втім, дописи зі сторінок цих видань стосуються не лише виборів у Харкові, тому точну суму витрат на пов’язані з ними дописи назвати складно, але обсяг витрат точно не менший $3200.

Крім традиційної «чорнухи» та «джинси», є й більш креативні матеріали. Наприклад, зі сторінки «Престол 1-й столицы» поширюють картинки та посилання на сайт із коміксами проти Терехова.

У стилістиці коміксів виконані і відеоролики Іллі Колтунова, які поширюються через сторінку «Дичь Харькова». Сам Колтунов позиціонує себе як журналіста все того ж таки видання RegioNews і нещодавно навіть написав заяву у поліцію про нібито напад на нього охоронців Терехова.

Загальну суму витрат зі сторінок, які агітують за Добкіна та проти Терехова, назвати складно, адже частина цієї кампанії ведеться через медіа, які розміщують і інші рекламні дописи. Орієнтовна сума витрат може сягати $25-30 тис.

Нагадаємо, витрати політиків на рекламу у соцмережах у 2021 році зросли майже на третину у порівнянні з першим півріччям 2020 року. Причиною такого росту стало те, що значно зросла кількість активних сторінок і все більше окремих політиків та партій використовують рекламу в інтернеті як один з основних способів комунікації з прихильниками.

Джерело: ЧЕСНО