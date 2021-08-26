Вибори мера у Харкові: Добкін обіцяє російську мову школам міста

Михайло Добкін на зустрічі з виборцями: Я хочу повернути в наші школи обов'язкове вивчення російської мови, не як іноземної, а як рідної

Добкін заявив, що українські діти зобов'язані вчити російську класику

Одіозний ексрегіонал та кандидат у мери Харкова Михайло Добкін під час зустрічі з виборцями пообіцяв повернути у школи Харкова вивчення російської мови. Про це йдеться на сайті політика.

Добкін заявив, що не варто забороняти вивчення мов, особливо, російської, оскільки більшість жителів міста – російськомовні.

«Я хочу повернути в наші школи обов'язкове вивчення російської мови, не як іноземної, а як рідної. Ми ж нею вдома розмовляємо, яка вона (мова, – ред.) іноземна? І українську будемо вчити. Ніхто від неї відмовлятися не буде», – зазначив проросійський політик і додав, що діти нарівні з українською класикою повинні читати і російську.

«Я вважаю, що Тургенєва, Пушкіна, Толстого вчити треба. А зараз діти і ні українською писати не вміють, і російською перестають писати», – додав Добкін.

Водночас він «заспокоїв»: перейменованим у межах декомунізації вулицям не будуть повертати радянські назви. За його словами, «це занадто витратно, та й важливіші проблеми у місті накопичилися».

Зазначимо, у Харкові періодично виникають мовні скандали. Так, на днях бариста по-хамськи перейшов на «одеську говірку».

Також у Харкові продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку через мову. А у червні студентка з Харкова обматюкала українську мову (відео 18+).