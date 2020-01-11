Катастрофа літака МАУ: Зеркаль розповіла, що потрібно робити Україні



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Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, які подальші дії по міжнародному праву повинна зробити Україна після того, як Іран визнав, що помилково збив літак.

Про це вона написала в Facebook.

«Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність», – написала дипломат.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який повинен:

повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

припинити ці дії негайно;

надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Зеркаль заявила, що Україна повинна вимагати від Ірану переговорів щодо цих порушень міжнародного права і правових наслідків, що випливають з них.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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