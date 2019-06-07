Кива пояснив, що його об’єднує з Медведчуком



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Кива вважає, що за допомогою Медведчука вдасться вийти на прямі перемовини з керівництвом країни-агресора Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Інколи вихід там, де був вхід. І треба спробувати розмовляти безпосередньо з прямими учасниками сьогоднішнього конфлікту», - пояснив Ілля Кива своє рішення йти на вибори з партією «Опозиційна платформа – За життя»

Колишній лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива вважає, що разом з Віктором Медведчуком він зможе домовитись про мир з Росією на вигідних для України умовах. Так Кива прокоментував «Главкому» своє рішення йти на парламентські вибори по списках «Опозиційної платформи – За життя».

«Я вважаю, що у Медведчука є повноваження і можливість. Я вірю, що разом з ним ми зможемо знайти компроміс з сьогоднішньою Росією і сьогоднішнім керівництвом Росії в досягненні миру без здачі інтересів України», - пояснив Кива.

Він розуміє, що до Медведчука неоднозначне ставлення серед українців. «Що мене об’єднує з Медведчуком? Бажання повертати українських полонених додому. Ось це я розумію чітко», - сказав Кива.

Він вважає, що за допомогою Медведчука вдасться вийти на перемовини з керівництвом РФ.

«Хочете я ось що вам скажу? За останні п’ять років ми спробували різні варіанти – поїздки в Брюссель, польоти в Вашингтон, санкції... Як змінилось життя в Україні? Жити стало тільки гірше, війна продовжує забирати людей, військовополонені додому не повертаються. А може треба зрозуміти, що інколи вихід там, де був вхід. І спробувати розмовляти безпосередньо з прямими учасниками сьогоднішнього конфлікту», - роз’яснив Кива своє бачення вирішення конфлікту з Росією.

Він підтвердив, що йде по списку Опозиційної платформи під №31 (в списку, який розповсюдили ЗМІ, під цим номером була Тетяна Плачкова).

Судячи зі слів Киви, це не він пропонував включити його кандидатуру прізвище, а сама «Опозиційна платформа – За життя» озвучила таку пропозицію. Крім Киви з його соратників в список «За життя» нікого не взяли. Хоча деякі члени СПУ усе-таки зможуть потрапити до Верховної Ради.

«Керівником СПУ став його наступник Сергій Чередниченко, який буде балотуватися по 144-му округу», - повідомив Кива.

У фракції Опозиційної платформи, у випадку проходження в наступну Раду по спискам, Кива буде відповідати за питання, пов’язані з силовим блоком.

«Я є главою профспілок МВС. Мій напрямок – правоохоронна діяльність і соціальна політика… На сьогоднішній день тільки солдат має право говорити про мир, тому що тільки він знає ціну цьому миру. Тому я буду представляти силовий напрямок в Опозиційній платформі». Це робота з правоохоронними органами на законодавчому рівні, наведення порядку і покарання злочинців: розробка законів, які дозволять більш ефективно притягнути до відповідальності тих, хто знищував нашу країну», - розповів Кива.

В Раду він йде з законопроєктами, які напрацювали в СПУ. «У нас попереду велика копітка робота», - заявив Кива.

Нагадаємо, 6 червня на з’їзді «Опозиційної платформи - За життя було прийнято рішення включити в виборчий список Іллю Киву. Перед цим, 5 червня, на з’їзді СПУ Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України.