Кива зізнався, що пішов із поліції через фірму, яка фінансувала Саакашвілі



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Ілля Кива

﻿Кива заявив, що його звільнили з поліції через боротьбу з наркобізнесом

Лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива звинуватив екс-голову Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі у звільненні його з посади начальника департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Про це Кива заявив на телеканалі ZIK.

На запитання ведучої про те, чому Кива пішов із поліції, політик сказав, що це була брудна історія, пов’язана з Хатією Деканоїдзе і паном Саакашвілі, з позицією щодо фармакологічної мафії.

За його словами, та хвиля негативу, яка тоді була накинута на нього, не дозволяла повноцінно виконувати поставлені завдання.

«Справа в тому, що було підприємство, яке фінансувало Саакашвілі. «Інтерхім» – одеське підприємство, яке виробляє кодеїновмісні препарати. Це ті препарати, які собі містять наркотик і які продаються через аптеки», – зазначив Кива.

Зокрема він зауважив, що в нього була ціль, щоб ці препарати продавали за рецептом. Але в такому разі це б мінімізувало прибуток цього підприємства.

«Оскільки підприємство спонсорувало Саакашвілі, він домовився з Деканоїдзе, і вона будь-якою ціною намагалася зняти мене з посади. Звісно ж, їй це вдалося», – констатував політик.

Киву було призначено головою департаменту протидії наркозлочинності в жовтні 2015 року. До цього він працював заступником начальника міліції Донецької області, а згодом – Херсонської.



У квітні 2016 року тодішній керівник Нацполіції України Хатія Деканоїдзе ініціювала звільнення Киви з посади.