Партія «Слуга народу» перенесла свій з'їзд з суботи на неділю - 9 червня



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З’їд перенесли, щоб розглянути всі анкети тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах - прес-служба

Місце та графік проведення з'їзду не змінюються: Національний ботанічний сад ім. Гришка, 12:00

У партії «Слуга народу» перенесли свій з’їзд з суботи на неділю - 9 червня.

У пресслужбі зазначили, що з’зд перенесли, щоб розглянути анкети всіх тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах.

«Через сайт «Слуги Народу» ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб обрати найбільш достойних кандидатів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба партії, місце та графік проведення заходу не змінюються: Національний ботанічний сад ім. Гришка, 12:00.

Нагадаємо, 5 червня було анонсовано, що з'їзд партії «Слуга народу» пройде в суботу, 8 червня. Планувалося, що на з'їзді буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії «Слуга народу» в загальномандатному та одномандатному округах.

Відзначимо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на початку червня, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського «Слуга народу». Її готові підтримати 48,2% тих.

Як відомо, з'їзд партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» також пройде у неділю - 9 червня.

До слова, у партії «Голос» музиканта Святослава Вакарчука анонсували проведення з’їзду у суботу, 8 червня.