Глава одеської «Опозиційної платформи - За життя»: керівництво партії фальсифікувало з'їзд



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Глава одеської організації «Опозиційна платформа – За життя» Микола Пундик

Обласний осередок партії буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон

На з'їзді партії «Опозиційна платформа – За життя», що пройшов у Києві, таємно змінили політраду. Про це кореспонденту Odessa.online повідомив глава одеської організації політсили, член політради Микола Пундик.

За його словами, в Києві відбувся з'їзд, на якому змінили політраду, а його самого замінили на нардепа Миколу Скорика.

«Якийсь з'їзд пройшов у Києві 27-го числа. А потім дізнаємося зовсім випадково: в юстицію подали якісь документи про те, що є рішення політради про заміну мене на іншу людину. Я ніяких офіційних паперів не отримував», - підкреслив Пундик.

Він зазначив, що це не той з'їзд, на якому повинні були голосувати за кандидатів. Тепер столичне керівництво партії намагається фальсифікувати майбутній партійний з'їзд, так як в ньому братимуть участь фейковий делегати.

«Виходить, що ми на цьому з'їзді не були представлені, але, як виявилося, не були представлені і Миколаїв, і Херсон, - додав Пундик. - У моєму розумінні, керівник обласної партійної організації - безумовний претендент на прохідне місце в списку. Зрозуміло, що були закулісні домовленості про те, що потрібно ввести нову людину, яка навіть не була членом цієї партії».

Він підкреслив, що обласний осередок буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон.