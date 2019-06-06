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    Глава одеської «Опозиційної платформи - За життя»: керівництво партії фальсифікувало з'їзд

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    Глава одеської організації&nbsp;<span>&laquo;Опозиційна платформа &ndash; За життя&raquo; Микола Пундик&nbsp;</span> - Глава одеської «Опозиційної платформи - За життя»: керівництво партії фальсифікувало з'їзд
    Глава одеської організації «Опозиційна платформа – За життя» Микола Пундик 

    Обласний осередок партії буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон

    На з'їзді партії «Опозиційна платформа – За життя», що пройшов у Києві, таємно змінили політраду. Про це кореспонденту Odessa.online повідомив глава одеської організації політсили, член політради Микола Пундик.

    За його словами, в Києві відбувся з'їзд, на якому змінили політраду, а його самого замінили на нардепа Миколу Скорика.

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    «Якийсь з'їзд пройшов у Києві 27-го числа. А потім дізнаємося зовсім випадково: в юстицію подали якісь документи про те, що є рішення політради про заміну мене на іншу людину. Я ніяких офіційних паперів не отримував», - підкреслив Пундик.

    Він зазначив, що це не той з'їзд, на якому повинні були голосувати за кандидатів. Тепер столичне керівництво партії намагається фальсифікувати майбутній партійний з'їзд, так як в ньому братимуть участь фейковий делегати.

    «Виходить, що ми на цьому з'їзді не були представлені, але, як виявилося, не були представлені і Миколаїв, і Херсон, - додав Пундик. - У моєму розумінні, керівник обласної партійної організації - безумовний претендент на прохідне місце в списку. Зрозуміло, що були закулісні домовленості про те, що потрібно ввести нову людину, яка навіть не була членом цієї партії».

    Він підкреслив, що обласний осередок буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон.

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