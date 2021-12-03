«Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду

Богдан: «Вовчику, що ти хочеш почитати?»

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його обліковий запис у Telegram хотіли зламати. Про це він написав на сторінці у Facebook

«Вовчику, що ти хочеш почитати? Скажи, я тобі сам покажу. Ваню, тебе незабаром звільнять, просто попроси письмовий наказ, а то потім скажуть, що цього не було. І, ще, хлопці. Хотів вам сказати: ви казково тупі», – написав Богдан, звертаючись, імовірно, до президента Володимира Зеленського та голови Служби безпеки Івана Баканова.

Богдан опублікував скріншот повідомлень у Telegram із кодом підтвердження для входу в обліковий запис.

З огляду на повідомлення ексглави ОПУ, займалася цим питанням Служба безпеки України.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.