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    «Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду

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    Богдан опублікував скріншот повідомлень у Telegram - «Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду
    Богдан опублікував скріншот повідомлень у Telegram
    фото з відкритих джерел

    Богдан: «Вовчику, що ти хочеш почитати?»

    Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його обліковий запис у Telegram хотіли зламати. Про це він написав на сторінці у Facebook

    «Вовчику, що ти хочеш почитати? Скажи, я тобі сам покажу. Ваню, тебе незабаром звільнять, просто попроси письмовий наказ, а то потім скажуть, що цього не було. І, ще, хлопці. Хотів вам сказати: ви казково тупі», – написав Богдан, звертаючись, імовірно, до президента Володимира Зеленського та голови Служби безпеки Івана Баканова.

    Богдан опублікував скріншот повідомлень у Telegram із кодом підтвердження для входу в обліковий запис.

    З огляду на повідомлення ексглави ОПУ, займалася цим питанням Служба безпеки України.

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    «Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду
    «Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду

    Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

    Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.

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    Теги: Володимир Зеленський Facebook Telegram Андрій Богдан
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    «Вовчику, що ти хочеш почитати?» Богдан знову потролив Зеленського та його команду