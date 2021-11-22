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    Ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан? (фото)

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    Колишній голова Офісу президента опублікував фото палаючого Майдану з неоднозначним підписом - Ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан? (фото)
    Колишній голова Офісу президента опублікував фото палаючого Майдану з неоднозначним підписом
    фото: pravda.com.ua

    Богдан ніби знову закликав до революції

    Ексголова Адміністрації президента Андрій Богдан з нагоди Дня гідності і свободи розмістив на свої сторінці у Facebook фото з палаючого Майдану з неоднозначним підписом. Колишній близький соратник президента Володимира Зеленського ніби знову закликав до революції і тим самим натякнув, що в державі сьогодні не усе гаразд.

    Нагадаємо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба 20 листопада розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

    У Києві 21 листопада в День гідності та свободи активісти влаштували акцію під Офісом президента. Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.

    На Майдані патріоти розгорнули банер із Зеленським та Єрмаком та написами «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність», також активісти палили піротехніку та скандували «Єрмака за грати».

    Станом на 22 листопада Зеленський так і не прокоментував провал спецоперації із «вагнерівцями».

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в Офісі президента розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

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    Теги: Володимир Зеленський Евромайдан Андрій Богдан
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    Ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан? (фото)