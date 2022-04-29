Відомий луганський колаборант знайшовся, але з простріленою головою

Шароградський 25 квітня був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у «нараді» з окупантами

У тимчасово окупованому селищі Новоайдар у Луганській області знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського. Він зник 25 квітня. Згодом був виявлений мертвим із пострілом у голову та пораненнями на тілі. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем». Певний час працював директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ». Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як добре забезпечену людину», – йдеться в повідомленні.

Після окупації Новоайдару запропонував загарбникам свої «послуги» – надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

У розвідці зазначають, що Шароградський 25 квітня був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у «нараді» з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

«Щодо Павла Шаргородського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події», – додала пресслужба розвідки.

Нагадаємо, житель Рівного знімав для росіян техніку Збройних сил.

Напередодні у Житомирі силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам. Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ.

Крім того СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.

Правоохоронці також з'ясували, що священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, у якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.