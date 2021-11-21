«Забуте» майно в Криму. Експосадовець космічного агентства заплатить великий штраф

Ексчиновник не повністю відобразив відомості про нерухомість в анексованому Росією Криму.

В е-декларації Михайла Лева задекларовані відомості відрізняються від достовірних на майже пів мільйона гривень

Печерський районний суд Києва оштрафував на 17 тис. грн колишнього першого заступника голови Державного космічного агентства Михайла Лева за завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 жовтня.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, у щорічній декларації за 2020 рік Михайло Лев не вказав вартості майна, яке розташоване в окупованому Росією Криму. Це – квартира площею площею 189,9 кв. м і гараж площею 13,4 кв. м у Гурзуфі.

Крім цього, експосадовець не відобразив в е-декларації залишки коштів, розміщених ним на рахунках АТ «Універсал Банк» у розмірі 297,28 грн та 33,09 грн – на рахунку АТ КБ «Приватбанк». Загалом, задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму 475,6 тис. грн.

У суді колишній чиновник і його захисник наполягали на відсутності складу адміністративного правопорушення. Декларант заявив, що квартира у Гурзуфі була придбана в 2010 році і на час заповнення декларації він не пам`ятав її вартості. Щоб уникнути внесення недостовірних відомостей до декларації, вирішив взагалі не зазначати вартість нерухомого майна. Всі документи на квартиру знаходяться в Криму, куди з часів анексії півострову, він не їздив.

Водночас суд критично оцінив докази сторони захисту і заявив: Михайло Лев мав об`єктивну можливість встановити вартість належного йому нерухомого майна, проте не вчинив будь-яких дій, спрямованих на отримання таких відомостей.

Окрім штрафу, експосадовець заплатить 454 грн судового збору.

Додамо, що 26 жовтня 2020 року Кабмін призначив Михайла Лева першим заступником голови Державного космічного агентства. 5 листопада 2021 року уряд звільнив пана Лева із займаної посади.

Як повідомляв «Главком», Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення «Подання завідомо недостовірних відомостей» у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях. За січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.

Раніше НАЗК встановила, що «слуга» Холодов подав недостовірну декларацію.