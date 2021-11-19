Юрчишин: керівництво «Голосу» відмило понад 1 млн грн з бюджету

Поліція розпочала кримінальне розслідування про порушення порядку фінансування політичних партій

Член парламентської фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

«Керівництво партії «Голос» нагло краде кошти з державного бюджету. НАЗК знайшло певні нестикування у бюджеті «Голосу». Цьогоріч з держбюджету до казни Рудик і «Легітимного» (прізвисько депутата Железняка) має надійти 82 млн грн. Це – річний бюджет партії. Втім, у ньому вже є щонайменше одна «дірка». На суму понад мільйон гривень!», – стверджує Юрчишин.

Раніше у НАЗК виявили, що в партії «Голос» придбали послуги у низки ФОПів на суму понад 1,3 млн грн. Однак у фінансовій звітності немає доказів надання підприємцями замовлених послуг.

Майже 600 тис. грн з цієї суми виділили на «моніторинг ЗМІ та пошук інформації». Але, як стверджує Юрчишин, підприємці просто скопіювали текст публікацій громадянської мережі «Опора» і видали їх за свою роботу.

Наразі фінансування «Голосу» з державного бюджету призупинили. Цьогоріч партії виділили майже 82 млн грн. Столична поліція розпочала кримінальне розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення порядку фінансування політичних партій.

Крім того, на думку Юрчишина, витрачені керівництвом партії гроші могли бути спрямовані на створення фейків про очільницю об’єднання «Справедливість» Олександру Устінову.

Нагадаємо, у жовтні Стефанчук оголосив про відсторонення голови фракції «Голос», партія відповіла.

До слова, сьогодні Зеленський наклав вето на закон про гроші партій.

Як відомо, останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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