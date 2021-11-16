НАЗК виявило порушення у декларації Шкарлета
Впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення «Подання завідомо недостовірних відомостей» у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Загалом впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях. Серед порушників:
«Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень)», – заявили у НАЗК.
Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:
- міністра освіти і науки України
- колишнього голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
- п’яти народних депутатів України
- 12 депутатів місцевих рад.
Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.
Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, чотири народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.
Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях. За січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.
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