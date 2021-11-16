НАЗК виявило порушення у декларації Шкарлета

Впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення «Подання завідомо недостовірних відомостей» у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Загалом впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях. Серед порушників:

«Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень)», – заявили у НАЗК.

Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:

міністра освіти і науки України

колишнього голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

п’яти народних депутатів України

12 депутатів місцевих рад.

Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.

Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, чотири народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.

Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях. За січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.

Раніше НАЗК встановила, що «слуга» Холодов подав недостовірну декларацію