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    НАЗК виявило порушення у декларації Шкарлета

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    У декларації Сергія Шкарлета&nbsp;виявлено ознаки адміністративного правопорушення - НАЗК виявило порушення у декларації Шкарлета
    У декларації Сергія Шкарлета виявлено ознаки адміністративного правопорушення
    фото: glavcom.ua

    Впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки адміністративного правопорушення «Подання завідомо недостовірних відомостей» у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

    Загалом впродовж жовтня фахівці агентства виявили порушення у 29 деклараціях. Серед порушників:

    «Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень)», – заявили у НАЗК.

    Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:

    • міністра освіти і науки України
    • колишнього голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
    • п’яти народних депутатів України
    • 12 депутатів місцевих рад.

    Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.

    Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, чотири народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.

    Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях. За січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.

    Раніше НАЗК встановила, що «слуга» Холодов подав недостовірну декларацію

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    Теги: міністр Міністерство освіти і науки декларація НАЗК Сергій Шкарлет
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    НАЗК виявило порушення у декларації Шкарлета