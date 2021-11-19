Смерть військового, Саакашвілі на грані коми. 19 листопада за хвилину

У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі, президент Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопроєкт про звіти щодо фінансування партій

На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі

У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

Російські терористи вбили українського військового на Донбасі

Ситуація на Донбасі 19 листопада загострилася. Як повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил, від початку доби бойовики чотири рази порушили режим «тиші». В результаті обстрілів загинув один український військовий.

Байден вперше передасть повноваження віцепрезиденці США: названо причину

Президент США Джо Байден у п'ятницю тимчасово передасть повноваження віцепрезидентці Камалі Харріс, поки перебуватиме під анестезією у лікарні, де йому проведуть колоноскопію. Це стане першим випадком тимчасової передачі повноважень віцепрезидентці з моменту приходу адміністрації Байдена до влади в США.

Зеленський наклав вето на закон про гроші партій

Президент Володимир Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопрєкт № 5253-1 про звіти щодо фінансування партій. НАЗК та громадські організації раніше закликали Зеленського накласти вето та повернути на доопрацювання Верховній Раді цей закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Закарпатську область очолив «слуга» Добромільський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.

Відповідні укази №587/2021 та №588/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Лікарі виявили у Саакашвілі ураження мозку, він може впасти в кому

Грузинська омбудсменка Ніно Ломджарія повідомила, що у громадянина України та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виявили ураження мозку. За її словами, у Саакашвілі розвинулися судоми, що викликані енцефалопатією Верніке – це серйозне захворювання мозку, яке викликається тривалим дефіцитом тіаміну (вітаміну В1). Хвороба може викликати сплутаність свідомості, порушення мʼязової координації, проблеми із зором.

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американця

Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.

Пізніше стало відомо, що суд арештував на два місяці ще одну підозрювану у підготовці замаху на міністра.

Перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх

Першою країною Європейського Союзу, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх, стала Австрія. Як пише The Guardian, також у країні вводиться повний національний локдаун.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Вчений назвав нове ім'я першого у світі хворого на коронавірус

Американський вчений Майлк Воробєй, який вивчав публічні звіти про ранні випадки Covid-19 в Китаї, заявив, що ВООЗ помилилася, а першим відомий хворим на коронавірусну хворобу була продавчиня на ринку в місті Вухань.

Науковець заявив, що першим відомим випадком захворювання Covid-19 стала продавчиня морепродуктів на ринку у Вухані Вей Гуйсянь, а не бухгалтер, який жив за багато кілометрів від цього місця.