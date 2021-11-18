Юрист Коломойського, який судиться з Антимонопольним комітетом, хоче працювати в АМКУ: декларація

Шершун весь цей рік вів справу в інтересах Коломойського проти АМКУ

Чиновник часів Януковича і адвокат олігарха Коломойського, партнер юридичної компанії Integrites Сергій Шершун подав до НАЗК декларацію. Він претендує на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Сергій Шершун працював у АМКУ за часів Януковича

Декларація Шершуна з’явилась у реєстрі 31 жовтня, через тиждень після того як президент Володимир Зеленський 25 жовтня звільнив держуповноважену Наталію Буроменську.

Наразі Шершун є партнером юридичної компанії Integrites, повідомляється на сайті фірми. У компанії він спеціалізується на проєктах у сфері публічних закупівель, фармацевтики та роздрібної торгівлі, супроводжує клієнтів у справах щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультує з питань державної допомоги.

Також Шершун захищає інтереси компанії «Укртатнафта» Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (засідання було у серпні 2021 року). Тут представники групи компаній, так чи інакше пов’заних з групою «Приват», домагаються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

Сергій Шершун весь цей рік вів справу в інтересах Коломойського проти АМКУ

Сергій Шершун вже працював держуповноваженим АМКУ у 2009–2015 роках, відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції, передусім у сферах телекомунікацій, фінансових послуг та транспорту. Розпорядження про його призначення підписувала прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Більшу частину його строку АМКУ очолював Василь Цушко, а президентом був Віктор Янукович. Був звільнений президентом Петро Порошенком.

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну», екскерівника «Рівнелісу» та Держкомітету лісового господарства. Микола Шершун коментував призначення голови АМКУ у 2010 році, коли його син вже працював у Комітеті.

У декларації Сергія Шершуна вказаний його дохід за 2020 рік: 2,29 млн грн від підприємницької діяльності, 126 тис. грн зарплати у адвокатському обєднанні «Інтегрітес» та 101 тис. грн зарплати у міжнародній юрфірмі «Інтегрітес».

Дружина Наталія Шершун отримала 233 тис. грн зарплати у Головному військово-медичному клінічному центрі Державної прикордонної служби. Також Наталія Шершун була власницею частки у лісопилці ТОВ «Р.И.Т.М.» (Рівненська обл, статутний каптал 5,54 млн грн). У вересні 2021 року вона та інші засновники Валерій Самоплавський і Валентина Ковальова вийшли з фірми і її бенефіціаром став Цзян Цзюньхай з Китаю. Наприкінці вересня Шершун також вийшла зі складу власників Дочірнього підприємства «Ритм». При цьому Наталія Шершун залишилася співзасновницею ТОВ «Фадеко» (Рівненська обл, оптова торгівля).

Сергій Шершун має мотоцикл «Kawasaki» EX 650 (2020 р.в.) та автівку Hyundai IX35 (2010 р.в.), два гаражі та квартиру у Києві (126 кв м), чотири земельні ділянки у Стоянці та Обухівському районі, два будинки у Стоянці (272 та 395 кв м).

Джерело: Наші гроші