  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Екснардеп Онищенко має неприємну сімейну історію: зізнання колишньої дружини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ганна Різатдінова засмучена, що її колишній не спілкується із сином - Екснардеп Онищенко має неприємну сімейну історію: зізнання колишньої дружини
    Ганна Різатдінова засмучена, що її колишній не спілкується із сином
    фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Із сином від гімнастки Ганни Різатдінової екснардеп не спілкується

    Бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко, який нещодавно отримав російське громадянство, не спілкується зі своєю колишньою дружиною, гімнасткою Ганною Різатдіновою, та їхнім спільним сином. Про це вона розповіла у програмі «Світське життя». Ганна також зізналася: про те, що в ексчоловіка нещодавно народилася донька, дізналася із новин. Фото з немовлям він виклав у соцмережах.

    Олександр Онищенко із новонародженою дочкою. Фото: Олександр Онищенко/Facebook
    Олександр Онищенко із новонародженою дочкою. Фото: Олександр Онищенко/Facebook

    «Ми не спілкуємося і я навіть не знала, що у Олександра є дружина, хто вона, що у нього народилася дитина, дівчинка. Не те, щоб я була шокована, але для мене це було так: «Вау, нічого собі, так швидко», – розповіла Різатдінова.

    «Життя продовжується»: так він написав, я дуже рада за нього», – додала гімнастка.

    Водночас Ганна засмучена, що колишній чоловік не спілкується з їхнім сином та не розуміє, чому так склалося. «У мене дуже багато запитань і немає відповідей. Чому зі мною так, чому з Ромою так. Якась відповідь існує, але я її не знаю і напевно не дізнаюся», – підсумувала гімнастка.

    Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

    Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

    Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.

    Читайте також: Онищенко проти Порошенка: справа про захист честі та гідності екснардепа-утікача закінчилася пшиком
    Теги: політичний притулок СІЗО Олександр Онищенко чоловік дружина притулок громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екснардеп Онищенко має неприємну сімейну історію: зізнання колишньої дружини