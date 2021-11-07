Екснардеп Онищенко має неприємну сімейну історію: зізнання колишньої дружини

Із сином від гімнастки Ганни Різатдінової екснардеп не спілкується

Бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко, який нещодавно отримав російське громадянство, не спілкується зі своєю колишньою дружиною, гімнасткою Ганною Різатдіновою, та їхнім спільним сином. Про це вона розповіла у програмі «Світське життя». Ганна також зізналася: про те, що в ексчоловіка нещодавно народилася донька, дізналася із новин. Фото з немовлям він виклав у соцмережах.

Олександр Онищенко із новонародженою дочкою. Фото: Олександр Онищенко/Facebook

«Ми не спілкуємося і я навіть не знала, що у Олександра є дружина, хто вона, що у нього народилася дитина, дівчинка. Не те, щоб я була шокована, але для мене це було так: «Вау, нічого собі, так швидко», – розповіла Різатдінова.

«Життя продовжується»: так він написав, я дуже рада за нього», – додала гімнастка.

Водночас Ганна засмучена, що колишній чоловік не спілкується з їхнім сином та не розуміє, чому так склалося. «У мене дуже багато запитань і немає відповідей. Чому зі мною так, чому з Ромою так. Якась відповідь існує, але я її не знаю і напевно не дізнаюся», – підсумувала гімнастка.

Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.