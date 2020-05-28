У Холодницького відреагували на відмову Німеччини видати Онищенка



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Суд ФРН відмовився екстрадувати Онищенка до України

Німецький суд ще може змінити рішення щодо екстрадиції Онищенка, - переконані у САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що відмова німецького суду в екстрадиції Україні ексдепутата Олександра Онищенка не вплине на розгляд кримінальної справи.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У САП додали, що оскарження рішення німецького суду не передбачено, але його можуть переглянути через появу нових обставин.

21 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд дозволив проводити спеціальний судовий розгляд у справі Онищенка, а саме: за відсутності самого обвинуваченого.

«Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Німеччині суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через недотримання «стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах».

Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».

13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили