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    У Холодницького відреагували на відмову Німеччини видати Онищенка

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    Суд ФРН відмовився екстрадувати Онищенка до України - У Холодницького відреагували на відмову Німеччини видати Онищенка
    Суд ФРН відмовився екстрадувати Онищенка до України

    Німецький суд ще може змінити рішення щодо екстрадиції Онищенка, - переконані у САП

    У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що відмова німецького суду в екстрадиції Україні ексдепутата Олександра Онищенка не вплине на розгляд кримінальної справи.

    Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    У САП додали, що оскарження рішення німецького суду не передбачено, але його можуть переглянути через появу нових обставин.

    21 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд дозволив проводити спеціальний судовий розгляд у справі Онищенка, а саме: за відсутності самого обвинуваченого.

    «Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях», — зазначили у прокуратурі.

    Нагадаємо, у Німеччині суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через недотримання «стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах».

    Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».

    13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».

    «Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.
    Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.
    Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

    До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

    Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

    Онищенко влітку 2016 року втік з України.

    3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

    Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили

    суд Німеччина депутат НАБУ Олександр Онищенко САП екстрадиція розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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