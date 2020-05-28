У Холодницького відреагували на відмову Німеччини видати Онищенка
Німецький суд ще може змінити рішення щодо екстрадиції Онищенка, - переконані у САП
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що відмова німецького суду в екстрадиції Україні ексдепутата Олександра Онищенка не вплине на розгляд кримінальної справи.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
У САП додали, що оскарження рішення німецького суду не передбачено, але його можуть переглянути через появу нових обставин.
21 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд дозволив проводити спеціальний судовий розгляд у справі Онищенка, а саме: за відсутності самого обвинуваченого.
«Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях», — зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Німеччині суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через недотримання «стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах».
Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».
13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».
До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.
Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.
Онищенко влітку 2016 року втік з України.
3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.
Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили