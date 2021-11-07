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    Зеленський показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж

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    Зеленський тренувався до сьомого поту - Зеленський показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж
    Зеленський тренувався до сьомого поту
    фото: zelenskiy_official/Instagram

    Не усіх підписників потішили спортивні досягнення президента

    Президент України Володимир Зеленський розпочав недільний день із активних тренувань. Своїми здобутками глава держави поділився на офіційній сторінці у Instagram. Він виклав світлину після занять, а у підписі натякнув, що дуже завзято тренувався і рясно спітнів.

    «Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід», – підписав знімок Володимир Зеленський.

    Тим часом, не усіх громадян потішили спортивні досягнення президента. Користувачі соцмережі обурюються, що очільник держави не приділяє достатньо часу та зусиль для боротьби з коронавірусом. Зокрема нагадують, що днями в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.

    Дехто взявся критикувати президента, пропонуючи сушити «сухарі та весла».

    «Володя, пора сушити сухарі! Вагнергейт нікуди не дівся. А там ще офшори, велике крадівництво та провал боротьби з ковідом».

    «Я особисто нікому не вірю, була надія, що цей молодий чоловік зробить щось для країни, а він не зробив того, що обіцяв».

    «У офшорного все чудово. Корупцію подолано, зарплати ростуть, тарифи падають. Заслужив обід», – пишуть користувачі під постом.

    Нагадаємо, під час виступу Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій також підняли плакати із запитаннями до президента. Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

    Нардеп Гео Лерос, який у Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, відразу став героєм фотожаб.

    Читайте також: Не лише Лерос: хто з політиків показував середній палець у Раді (фото)
    Теги: офшорний скандал вихідні тарифи скандал Володимир Зеленський президент чоловік Instagram час Гео Лерос вагнергейт
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    Зеленський показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж