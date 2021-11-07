Зеленський показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж
Не усіх підписників потішили спортивні досягнення президента
Президент України Володимир Зеленський розпочав недільний день із активних тренувань. Своїми здобутками глава держави поділився на офіційній сторінці у Instagram. Він виклав світлину після занять, а у підписі натякнув, що дуже завзято тренувався і рясно спітнів.
«Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід», – підписав знімок Володимир Зеленський.
Тим часом, не усіх громадян потішили спортивні досягнення президента. Користувачі соцмережі обурюються, що очільник держави не приділяє достатньо часу та зусиль для боротьби з коронавірусом. Зокрема нагадують, що днями в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.
Дехто взявся критикувати президента, пропонуючи сушити «сухарі та весла».
«Володя, пора сушити сухарі! Вагнергейт нікуди не дівся. А там ще офшори, велике крадівництво та провал боротьби з ковідом».
«Я особисто нікому не вірю, була надія, що цей молодий чоловік зробить щось для країни, а він не зробив того, що обіцяв».
«У офшорного все чудово. Корупцію подолано, зарплати ростуть, тарифи падають. Заслужив обід», – пишуть користувачі під постом.
Нагадаємо, під час виступу Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій також підняли плакати із запитаннями до президента. Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».
Нардеп Гео Лерос, який у Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, відразу став героєм фотожаб.