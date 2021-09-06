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    Команда Зеленського готує зміни до Конституції

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    У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст змін - Команда Зеленського готує зміни до Конституції
    У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст змін
    Фото: Офіс президента

    До кінця вересня законопроєкт буде внесений до Верховної Ради

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, які зміни до Конституції готує президентська команда. Питанням №1 є децентралізація. Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

    У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст. За його словами, «дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів».

    Зокрема: чи буде статус юридичної особи в територіальних громад. В умовах України юридична особа керується не тільки Конституцією, але й іншим законодавством, зокрема – цивільним, зазначив Стефанчук.

    «Як фахівець з цивільного законодавства можу сказати, що у юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми надамо такий статус? Це як елементарний приклад», – пояснив він.

    Крім цього, є різні позиції щодо питань: залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом, чи посадовою особою, бо «тут виникає ціла низка проблем щодо наділення його повноваженнями».

    «Важливим є також розв'язання питань щодо процедури розпуску та низка інших. І тому нам треба розв'язати ці питання, щодо яких у нас уже висловлені всі аргументи. Просто необхідно ухвалити політичне рішення», – вважає він.

    Стефанчук сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроєкт буде внесений до Верховної Ради.

    «Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, – ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити», – вважає він.

    За словами Стефанчука, для змін до Конституції необхідно дві сесії.

    «Це означає, що якщо ми на цій сесії проєкт ухвалимо в першому читанні, то вже в лютому зможемо проголосувати за нього в другому», – розповів він.

    Раніше Зеленський назвав «найуспішнішу реформу» в Україні. «Сьогодні реформа місцевого самоврядування – одна з найуспішніших реформ, яка продовжує реалізовуватися в Україні», – зауважив глава держави. Зеленський також заявив про необхідність проведення детального аудиту другого етапу децентралізації для виправлення допущених помилок реформи.

    Навесні 2021 року в Україні стартувала децентралізація влади. Зеленський ввів у дію рішення РНБО.

    Також Зеленський назвав три основні завдання децентралізації. За його словами, насамперед повинні ухвалити зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.

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    Теги: Верховна Рада реформа децентралізація Конституція самоврядування Руслан Стефанчук
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    Команда Зеленського готує зміни до Конституції