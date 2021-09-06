Команда Зеленського готує зміни до Конституції

До кінця вересня законопроєкт буде внесений до Верховної Ради

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, які зміни до Конституції готує президентська команда. Питанням №1 є децентралізація. Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст. За його словами, «дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів».

Зокрема: чи буде статус юридичної особи в територіальних громад. В умовах України юридична особа керується не тільки Конституцією, але й іншим законодавством, зокрема – цивільним, зазначив Стефанчук.

«Як фахівець з цивільного законодавства можу сказати, що у юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми надамо такий статус? Це як елементарний приклад», – пояснив він.

Крім цього, є різні позиції щодо питань: залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом, чи посадовою особою, бо «тут виникає ціла низка проблем щодо наділення його повноваженнями».

«Важливим є також розв'язання питань щодо процедури розпуску та низка інших. І тому нам треба розв'язати ці питання, щодо яких у нас уже висловлені всі аргументи. Просто необхідно ухвалити політичне рішення», – вважає він.

Стефанчук сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроєкт буде внесений до Верховної Ради.

«Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, – ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити», – вважає він.

За словами Стефанчука, для змін до Конституції необхідно дві сесії.

«Це означає, що якщо ми на цій сесії проєкт ухвалимо в першому читанні, то вже в лютому зможемо проголосувати за нього в другому», – розповів він.

Раніше Зеленський назвав «найуспішнішу реформу» в Україні. «Сьогодні реформа місцевого самоврядування – одна з найуспішніших реформ, яка продовжує реалізовуватися в Україні», – зауважив глава держави. Зеленський також заявив про необхідність проведення детального аудиту другого етапу децентралізації для виправлення допущених помилок реформи.

Навесні 2021 року в Україні стартувала децентралізація влади. Зеленський ввів у дію рішення РНБО.

Також Зеленський назвав три основні завдання децентралізації. За його словами, насамперед повинні ухвалити зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.

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